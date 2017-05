VENEZUELA. EL INSTITUTO ELCANO LLAMA A LA OPOSICIÓN A BUSCAR EL ENTENDIMIENTO CON SECTORES MODERADOS DEL CHAVISMO

El Real Instituto Elcano aconsejó este martes a la oposición venezolana que abra canales fluidos de comunicación con sectores moderados del chavismo con el objetivo de acabar con la crisis política en Venezuela.

Esta fue una de las conclusiones del debate ‘Venezuela: salidas para una crisis’ que el Real Instituto Elcano organizó hoy en Madrid. En este foro participaron Manuel Hidalgo, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid; Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard; Orlando Ochoa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas; Anna Ayuso, investigadora principal de América Latina del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB); y Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano.

Hidalgo explicó que existen dos variables a la hora de afrontar la crisis política que se vive en el país caribeño: la movilización en la calle y la posible división entre las élites del chavismo.

Comentó que la oposición en Venezuela ha de aprovechar la situación de excepcionalidad que se vive en el país para abrir canales fluidos de comunicación con sectores moderados del chavismo para acabar con la crisis política y económica.

“Sin cambios políticos, no habrá cambios económicos en el chavismo”, sentenció.

Afirmó que si la oposición es capaz de entenderse con los sectores moderados del chavismo ha de controlar el ánimo de “revancha” y la “violencia” en el proceso de transición política que se abra en Venezuela, ya que una de las incógnitas que existen en el país reside en saber el papel que desempeñarían las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, Malamud comentó que en la etapa de Chávez al frente del país lo militares dependían de éste. Una situación que ha cambiado durante el mandato de Maduro, quien se ha convertido en una especie de subordinado del poder militar.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Por su parte, Santos dejó claro que Venezuela “tiene solución económica” y afirmó que la receta en este ámbito pasa por aplicar el “sentido común”. Esta solución pasaría, a su juicio, por poner en marcha “políticas neoliberales” al estilo de las desarrolladas en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Advirtió de que cualquier reforma económica en Venezuela pasa por una “pérdida de control el poder” por parte de las distintas facciones en las que se apoya Maduro para regir los destinos del país.

Llamó la atención sobre el hecho de que una de las particularidades de las protestas que están teniendo lugar en el país caribeño es que las clases populares –tradicional sustento social del chavismo- se han sumado a ellas.

Por ello, animó a la oposición aprovechar esta ola para conformar una “narrativa” que contrarreste la retórica del chavismo.

OPOSICIÓN “REALISTA”

Por su parte, Ochoa afirmó que la oposición tiene que ser “realista” y no cobijarse en maximalismos, lo que le permitió sugerir que una de las salidas a la crisis política en Venezuela pasa por proponer la salida de Maduro y sus sustitución por otro dirigente chavista que se encargue de aplicar un cronograma electoral.

A su juicio, la oposición tendrá que hacer frente a dos dilemas. En el primero de ellos, se vería abocada a discutir con el FMI las políticas económicas a aplicar, a pesar de que para el chavismo la intervención de este organismo en el país es un “punto de honor”. A ello se sumaría que tendrían que abordar con China –país al que a partir de 2018 Venezuela tendrá que empezar a pagar su deuda- la política petrolera.

No obstante, el principal sapo que la oposición tendría que digerir sería elegir entre el castigo o la amnistía de quienes desde el chavismo perpetraron delitos contra los derechos humanos teniendo claro que el chavismo podría utilizar como rehenes a los presos políticos.

También comentó que cualquier gobierno que se constituya en el futuro en Venezuela requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas, en cuyo seno hay una “mayoría silente” contra el chavismo.

Por último, Ayuso acusó a Maduro de haber utilizado el diálogo abierto con la oposición para “ganar tiempo” y retrasar el revocatorio, aunque afirmó que las sanciones políticas serían “contraproducentes” porque sólo servirían para agravar la situación de los venezolanos.

