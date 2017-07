VENEZUELA. EL GOBIERNO ESPAÑOL NO RECONOCE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El Gobierno de España lamentó hoy "que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales".

Asimismo, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy condenó en un comunicado "los actos de violencia y represión que han provocado numerosos muertos en las últimas horas, que se suman a los más de 100 venezolanos fallecidos en protestas generadas por el deterioro de la situación política y económica y a favor de la democracia en Venezuela".

Según la nota hecha pública por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, "la Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país".

NO RECONOCIMIENTO

"España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto", agrega el comunicado. "Por ello no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente".

El Ejecutivo de España insta una vez más al Gobierno venezolano "a que inicie un proceso sincero de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela como la Asamblea Nacional, y que permita un amplio acuerdo que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia".

Asimismo, el Gobierno de Rajoy anuncia que "estudiará junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región las medidas adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática y constitucional en la República Bolivariana de Venezuela".

