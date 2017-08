VENEZUELA. LA FAES DE AZNAR PIDE AL GOBIERNO QUE SE EMPLEE "A FONDO" EN LA UE PARA EVITAR LA "CUBANIZACIÓN" DE VENEZUELA

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, pide al Gobierno que se emplee "a fondo" en la Unión Europea para liderar una oposición que frene el proceso de "cubanización" de Venezuela de la mano de Nicolás Maduro.

FAES analiza la situación de ese país en un artículo titulado 'De la condena a la respuesta' en el que se pregunta "¿y ahora qué?" después de que Maduro haya consumado el "golpe" en medio de un "baño de sangre cuya verdadera dimensión todavía no se conoce".

Considera que Maduro ha despejado con los hechos todos los interrogantes que pudiera haber sobre una posible rectificación en su camino hacia "la autocracia sangrienta". La detención de nuevo de Leopoldo López y Antonio Ledezma muestra, según FAES, "la degradación represiva del régimen".

Además, cree que el domingo Maduro proporcionó la "evidencia final" de que las condenas no han tenido efecto alguno. "Quien no lo vea, es simplemente porque no quiere; quien siga hablando de inverosímiles procesos de diálogo mirando a una oposición masacrada, víctima del golpe de Estado que aplasta su mayoría legítima en la Asamblea Nacional, simplemente hace el juego a Maduro".

FAES considera que España "concurre acertadamente" con otros países al no reconocer las elecciones y la Asamblea Constituyente, no así la Unión Europea al limitarse a precisar que no está "segura" de que el proceso haya sido legítimo.

Alerta de la posible intención de Maduro de "imponerse por la vía de hecho, es decir, por la vía de la violencia y la represión", y aboga por que Bruselas siga el camino marcado por España, "salga de esas incomprensibles dudas y nigue reconocimiento alguno al golpe del domingo", abriendo incluso la puerta a "sanciones selectivas pero firmes".

"UNA GRAN CUBA CONTINENTAL"

Considera necesaria una estrategia concertada de apoyo a la oposición democrática, y una oposición "firme y bien diseñada" desde la UE, que solo será posible "si España se emplea a fondo", coordinada con los países latinoamericanos que rechazan la Constituyente y permitirían un diálogo productivo con Estados Unidos.

FAES alerta de que Venezuela "ha acelerado el paso hacia su transformación en una gran Cuba continental", a modo de "tierra firme" a la que Maduro quiere llegar "después de vadear a sangre y fuego la oposición de los demócratas y la miseria del pueblo".

Denuncia, además, que la "falta de consistencia" y de continuidad en la política occidental hacia Cuba están teniendo "este efecto perverso que alimenta las expectativas de Maduro".

"Al fin y al cabo", argumenta FAES, "el régimen castrista se beneficia de generosas condonaciones de deuda, simpáticos gestos de comprensión y crédito en una apertura inexistente, y hasta la Unión Europea ha concluido un acuerdo de cooperación del que ha desaparecido cualquier referencia reconocible que condicione esa cooperación al respeto a los derechos humanos o a las reformas democráticas".

En el actual escenario, FAES juzga "ya grotesco" el papel de iniciativas de mediación como el ejercido por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y cree llegado el momento de que "esos listos útiles, que presumen de estar siempre en el lado bueno de la historia, nos ilustren con su ingenio y su bondad con ideas para ayudar de verdad a los demócratas de Venezuela y a un pueblo que está siendo aplastado con miseria y represión".

