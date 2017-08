VENEZUELA. CS PIDE AL GOBIERNO QUE LLAME A CONSULTAS AL EMBAJADOR EN CARACAS

La dirección de Ciudadanos pidió este viernes al Gobierno que llame a consultas al embajador español en Venezuela tras el ataque a la legación diplomática en medio de las revueltas que sacuden el país.

En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, se preguntó "qué tiene que pasar más" para que el Gobierno convoque al embajador.

Precisó que no están reclamando la retirada del embajador ni la ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí que sea convocado para explicar lo que está sucediendo en Venezuela. Cree, además, que sería un "gesto importante" para decir al presidente de ese país, Nicolás Maduro, "que no se puede hacer esto" en un país que se considera democrático.

Gutiérrez insistió además en la exigencia de que los más de 600 presos políticos sean liberados "lo antes posible" y que el Gobierno lidere en la Unión Europea la propuesta de sanciones para "el tirano" Maduro "y sus compinches".

Lamentó, sin embargo, que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, "no se caracteriza, probablemente, por ser la persona más activa cuando hay que decidir algo".

Denunció, en esa línea, que le parece "lamentable" que desde Exteriores consideren que ese ataque no es un hecho grave. "A mí me lo parece", dijo Gutiérrez, convencido de que también se lo parece "a la gran mayoría" de los españoles.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso