VENEZUELA. ESPAÑA PROMOVERÁ EN LA UE UN DEBATE SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA

El Gobierno español ha maniobrado para incluir en el orden del día del Consejo de Asuntos Exteriores comunitario que se celebrará el próximo lunes un debate sobre Venezuela que sirva para reflexionar sobre los pasos que ha de dar Bruselas antes y después de las elecciones presidenciales previstas en el país caribeño el próximo 22 de abril.



La situación de crisis política que se vive en Venezuela es un motivo de preocupación tanto para la UE, en general, como para el Gobierno español, en particular.

Prueba de ello es que el Parlamento Europeo ha instado a incluir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su cúpula militar en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por su colaboración en la represión en Venezuela; expresó su condena por la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández; pidió a las autoridades venezolanas que restablezca las relaciones diplomáticas con Madrid, y lamentó la decisión unilateral de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones.

Esa preocupación ha ido a más después del fracaso del acuerdo de paz entre Gobierno y oposición venezolana presentado por la comisión negociadora de la que formaban parte el expresidente del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente dominicano, Danilo Medina. Maduro suscribió este texto mientras que la oposición se negó a hacerlo.

Tampoco ha contribuido a calmar el ambiente la convocatoria de elecciones presidenciales el próximo 22 de abril por parte de Maduro y la decisión de la oposición de no concurrir a estos comicios por considerarlos un “simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial”.

INICIATIVA ESPAÑOLA

Ante esta situación, el Ejecutivo español ha actuado para introducir en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE la cuestión de Venezuela en el orden del día de esta reunión.

España estará representada en Bruselas por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, por encontrarse el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, en Túnez, acompañando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una Reunión de Alto Nivel (RAN) bilateral.

El Gobierno pretende suscitar una reflexión en la UE sobre los pasos que Bruselas ha de dar antes y después de las elecciones presidenciales en el país caribeño. No obstante, no se esperan grandes decisiones de la reunión del lunes, ya que no habrá conclusiones sobre Venezuela. A pesar de ello, la Unión Europea podría poner su maquinaria en marcha para que tener preparadas unas eventuales conclusiones con vistas al próximo Consejo de Asuntos Exteriores comunitarios previsto para el próximo mes de marzo.

Bruselas también aspira a reforzar su interlocución con otros actores internacionales como, por ejemplo, el Grupo de Lima, al tiempo que esperará a comprobar el resultado de las sanciones impuestas a siete altos cargos del Gobierno de Maduro para decidir si las amplía. La UE está atenta al desarrollo de las elecciones venezolanas a las que la oposición no concurrirá por tener dudas sobre su limpieza.

MEDIACION DE ZAPATERO

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha cursado a la ONU una invitación para la formación de una delegación liderada por Zapatero para que actúe como acompañante y observadora en las presidenciales del próximo 22 de abril.

El Gobierno español se ha pronunciado sobre este ofrecimiento por mediación de Dastis que en el marco de una visita oficial a Irán comentó que actualmente existen mecanismos “consagrados” y “consolidados” en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ONU y en la UE en materia de observación electoral.

No obstante, dejó abierta la puerta a apoyar esa eventual labor de mediación de Zapatero, “siempre que se respeten las pautas y normas que rigen esos mecanismos”.

Fuentes del entorno del expresidente del Gobierno consultadas por Servimedia comentaron que la propuesta de las autoridades venezolanas está muy verde y que la formación de una misión de observación electoral depende, en última instancia, de las Naciones Unidas.

En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE también se abordará la situación en Moldavia y el proceso de paz en Oriente Medio.

Con Moldavia la UE suscribió un acuerdo de asociación en 2014, que el primer país no está cumpliendo. Ildefonso Castro defenderá la conveniencia de que se mantenga el apoyo a Moldavia, siempre y cuando este país cumpla con las reformas a las que se comprometió.

En cuanto al proceso de paz en Oriente Medio el secretario de Estado mantendrá un almuerzo con los ministros de Asuntos Exteriores de Palestina, Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y el secretario general de la Liga Árabe para analizar el momento en que se encuentra el mismo.

Castro centrará su intervención en la necesidad de mantener el proceso de paz y en el avance de los instrumentos bilaterales: acuerdos de asociación entre la UE e Israel y Palestina.



