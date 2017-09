VENEZUELA. RIVERA PIDE “EMPEZAR CON LAS SANCIONES” A LÍDERES CHAVISTAS

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este lunes que el Gobierno lidere la aprobación de sanciones en la Unión Europea a los dirigentes del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, siguiendo la estela de lo que ya está haciendo Estados Unidos.

Denunció en rueda de prensa que Maduro tiene “miedo a la democracia” y por ello impide a líderes como Lilian Tintori, pareja del opositor preso Leopoldo López, viajar a Europa a reunirse con mandatarios y explicarles la realidad de su país.

Sentenció que la Venezuela de Maduro se parece cada vez más a la Cuba de Fidel Castro, y se mostró convencido de que un país cuyos ciudadanos no pueden circular libremente no es una democracia.

Rivera dejó claro que desde Ciudadanos “seguiremos presionando” para que los líderes venezolanos sean sancionados a través de los patrimonios conseguidos “a costa del dolor” de sus ciudadanos. “Que no nos tiemble el pulso”, dijo, porque poner límte a los tiranos que coartan las libertades es lo propio de las democracias.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso