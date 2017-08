VENEZUELA. CS PIDE MÁS "CONTUNDENCIA" AL GOBIERNO ANTE LA "TIRANÍA" DE MADURO

La dirección nacional de Ciudadanos pidió este martes mayor "contundencia" al Gobierno español ante la "tiranía" de Nicolás Maduro en Venezuela, tras el "autogolpe" del pasado fin de semana y la detención de nuevo de opositores como Leopoldo López o Antonio Ledezma.

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, recordó que Maduro alertó de "consecuencias" si ganaba el referéndum del pasado domingo y "ya las estamos viendo".

Cree que su comportamiento es propio de un "régimen totalitario" y de un "tirano" como otros que ha habido en la historia.

Gutiérrez alertó de que el "espectáculo" del pasado fin de semana no se puede considerar un triunfo de la democracia, ya que ha habido muertos en las calles y hay "sombras auténticas de un pucherazo electoral".

"Venezuela no se merece ésto", sentenció, por lo que exigió de nuevo al Gobierno que lidere una "mayor contundencia" frente a Maduro en la Unión Europea, más allá de "lamentar que estas cosas sucedan".

"No sé si tienen que ser sanciones o no", precisó, pero en todo caso sí "muchísima más energía" en la posición política, aunque "liderar" es algo que al PP, y particularmente a Mariano Rajoy, "le cuesta muchísimo".

Miguel Gutiérrez señaló los vínculos de España con Venezuela para subrayar la necesidad de que sea el Gobierno quien lidere esa posición en la UE sin esperar a que lo haga ningún otro país.

