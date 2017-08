VENEZUELA. EL PP ADVIERTE A MADURO DE QUE PUEDE ACABAR ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, advirtió este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que puede acabar siendo juzgado por la Corte Penal Internacional por la vulneración de los Derechos Humanos en ese país.

En rueda de prensa, Hernando expresó su "enorme preocupación" por la situación en Venezuela y de forma particular por la "falta de respeto a los Derechos Humanos" por parte del régimen chavista de Maduro.

El informe del relator de la ONU, aseguró, confirma las denuncias que el PP y otros grupos políticos llevan tiempo formulando en ese sentido.

El Gobierno de Caracas, dijo, ha elegido "el peor de los caminos" posibles, que es intensificar la represión, la violación de los Derechos Humanos y la tortura de quienes "no piensan como ellos".

El PP juzga "imprescindible" que se reponga la democracia y el respeto a los derechos y las libertades en Venezuela frente a una Asamblea Constituyente "absolutamente impostora".

Con ese escenario, Hernando advirtió a Maduro de que seguir por la senda emprendida no solo aumentará la confrontación civil en el país sino que corre riesgo de que los hechos acaben siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. "Esto no puede seguir así", sentenció.

