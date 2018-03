PAÍS VASCO. EL GOBIERNO VASCO CONFÍA EN LA UE PARA HACER FRENTE AL ANUNCIO DE ARANCELES DE EEUU

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, Arantxa Tapia, declaró este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que confía en que desde la Unión Europea se impulse una negociación con EEUU para reducir o evitar el impacto negativo que tendrá la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio que ha anunciado Donald Trump.



En el encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Tapia expresó su confianza en que la UE no opte por "la revancha" ante la política proteccionista del presidente de EEUU y abogó por la negociación y el acuerdo.

En cualquier caso, la consejera señaló que por el momento no se puede evaluar el impacto real que la medida podría tener en Euskadi, ya que no se conocen los detalles de la medida anunciada por el presidente norteamericano.

Por otra parte, y preguntada sobre la posible entrada del Gobierno en empresas estratégicas con fondos públicos, Tapia reconoció que “estamos planteándonos entrar en alguna que otra empresa”, aunque se mostró muy prudente al respecto y señaló que entre las condiciones que deberá reunir la empresa están generar empleo y riqueza, y su internacionalización y globalización. En este sentido, subrayó que la entrada de capital público en una empresa con dificultades está “realmente limitada y casi imposibilitada” por la UE.

Finalmente, sobre la fusión Siemens-Gamesa, la consejera la consideró “positiva” a pesar de los problemas derivados de la operación, ya que en el caso de que no se hubiera producido tal vez hubiera sido peor para Gamesa.



