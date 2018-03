VARA, SOBRE LAS AUSENCIAS EN LA ESCUELA DEL PSOE: “ESTAMOS LOS QUE HEMOS QUERIDO VENIR”

El presidente de la Junta de Extremadura y líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, restó hoy importancia a las ausencias de dirigentes socialistas en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ del PSOE que impulsó el secretario general, Pedro Sánchez.



En declaraciones a los periodistas, Vara apuntó que “el que quiere venir, viene, y el que no quiere venir, no viene, pero aquí estamos los que hemos querido venir. Desde luego, una inmensa mayoría de compañeros estamos aquí, intentando hacer las cosas de otra manera”.

De esta manera, el también presidente del Consejo de Política Federal del PSOE –cargo que Sánchez ofreció a Vara tras ganar las primarias pese a la apuesta del dirigente extremeño por Susana Díaz- destacó que esta escuela “es una oportunidad que los que no han venido se han perdido”

Sánchez anunció la celebración de este cónclave como “visualización de que esa unidad (dentro del PSOE) está recompuesta”, si bien las ausencias de presidentes autonómicos como Javier Fernández, Ximo Puig o Susana Díaz, así como las de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, han desvaído esa fotografía.

Por otra parte, preguntado por las palabras de Javier Solana durante su participación en la Escuela del PSOE, en las que apeló a la unidad y a superar la tristeza con la que ve al partido, Vara manifestó que a este exdirigente socialista “hay que tenerle mucho respeto”, pero apostilló que “cada uno tiene sus momentos y sus responsabilidad”.

“El momento que estamos viviendo ahora, los que estamos ahora, es un momento muy diferente del que él vivió cuando era uno de los responsables. Hay que ser muy respetuoso con quien está al frente del partido, porque las situaciones y las circunstancias son enormemente complejas”, declaró.

EDUCACIÓN

Por otra parte, defendió la postura del PSOE contraria a la prisión permanente revisable y subrayó que el partido está “obligado a defender aquello en lo que está convencido y por lo que siempre hemos luchado es por la coherencia, para poder tener credibilidad”.

Así, preguntado por el abandono del PSOE de la subcomisión para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, el presidente de Extremadura dijo que “sin dinero es muy complicado” y criticó que “nos preocupa mucho quién le vaya a abrir la barriga a nuestros hijos pero no quién le vaya a abrir la mente”, dentro de su reflexión de que “según los maestros, así es el futuro” de los pueblos.



