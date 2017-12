EL TSJ DE VALENCIA IGNORA EL “AFÁN” DE CORREA POR COLABORAR CON LA JUSTICIA Y LE DENIEGA LA LIBERTAD

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha denegado la libertad provisional a Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama Gürtel, ignorando el “afán” que dice tener en colaborar con la justicia , su compromiso de repatriar cuatro millones de euros que tiene en Suiza y de ayudar a la Fiscalía en el resto de causas que tiene pendientes.



El tribunal no confía en el supuesto cambio de circunstancias alegado por Correa y entiende que sus argumentos para solicitar la libertad son “una reiteración de los argumentos que ya fueron expuestos y tomados en consideración a la hora de decretar su prisión provisional».

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ asagura que ignora “el afán por colaborar con la administración de Justicia en otras causas, pero sí hemos podido apreciar que en la presente causa no ha demostrado tal interés”. Además considera poco probable que la ayuda de Correa pueda resultar efectiva “pues el Ministerio Fiscal tampoco ha solicitado su salida de prisión”.

En cuanto a la repatriación de los fondos depositados en el extranjero, el TSJ explica que “se trata de unos fondos que ya están intervenidos por algún tribunal y mucho no se ha debido facilitar su traspaso a nuestro territorio nacional cuando aún no obran ingresados en cuenta de consignación alguna y desde luego ninguna trascendencia han tenido en orden a asegurar efectivamente el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias declaradas en esta causa”.

En su defensa, Correa esgrimía también el tiempo que ya ha pasado en prisión a lo que el tribunal responde que es un “extremo que realmente ignoramos, ya que a nosotros nos consta que ingresó por esta concreta causa a raíz del auto del 14 de febrero del año pasado, es decir, hace menos de un año”.

Tampoco acepta el TSJ la necesidad de excarcelar a Correa por “razones humanitarias” por los “padecimientos de su hermano” puesto que este asunto ya lo ha usado en anteriores recursos y tras comprobarse que su situación no tiene hasta ahora un “tratamiento especial” no se aprecian motivos que hagan ahora “más necesaria su presencia” y por tanto su libertad.



