Urkullu cree que la "amenaza" del Estado no tiene sentido y confía en que el recurso a Presupuestos no tenga recorrido

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que la intención del Ejecutivo español de recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 supone una "amenaza o aviso" que "no tiene ningún sentido". Por ello, ha manifestado su esperanza de que este posible recurso "no tenga ningún recorrido" y quede "en una mera advertencia, fuera de lugar, en todo caso".

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, tras visitar las instalaciones de la Filmoteca vasca, Urkullu ha asegurado que no va a entrar en si es "una forma de presión o de chantaje" por la falta de apoyo del PNV a los PGE, cuando las cuentas estatales "no las negocia el Gobierno Vasco".

En ese sentido, ha afirmado que le "llama la atención" que en el contexto actual, "cuando desde la acción política deberíamos estar mirando a resolver problemas o a intentar resolverlos y no generar más problemas", se dé "esta amenaza, este aviso o esta advertencia". "No tiene ningún sentido", ha añadido.

Para el lehendakari, no tiene "ningún sentido" porque los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca "están aprobados con un incremento en el 1,5% para el empleado público de la Administración General del País Vasco" y el proyecto de cuentas estatales "contempla también el mismo incremento".

Por ello, ha confiado en que, "de una vez por todas", el Gobierno español "cumpla con aquello que en su momento se planteó, al inicio de la presente legislatura de Rajoy, de intentar acabar con la interposición de recursos a leyes de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

"FUERA DE LUGAR"

Urkullu ha manifestado su esperanza de que este posible recurso "no tenga ningún recorrido" y quede "en una mera advertencia, fuera de lugar, en todo caso". Además, ha afirmado que no le queda "más remedio que ser optimista, no por voluntad, sino por el hecho de que nos ajustamos a lo que son unos presupuestos aprobados, incluso con los votos del Partido Popular en Euskadi en el Parlamento Vasco y que ese incremento está contemplado en el propio proyecto de PGE".

"No tiene una lógica el plantear ningún recurso", ha insistido el lehendakari, quien ha hecho una "llamada permanente a lo que es la autonomía y el respeto con las competencias de cada Administración pública".

Preguntado por el proceso de negociación de los presupuestos estatales, el lehendakari ha considerado que "eso lo tendrán que analizar los partidos políticos que puedan estar inmersos en un proceso de negociación".

"Nosotros tenemos otro ámbito como Gobierno Vasco. Tenemos todavía un ámbito competencial por cumplimentar, que es el Estatuto de Autonomía de Gernika en toda su extensión, en toda su literatura, y es algo que desde el 27 de septiembre del año pasado hemos planteado al Gobierno español nuevamente, al haber entregado el mismo informe que entregamos a la ponencia de Autogobierno en el Parlamento vasco. Todavía hoy estamos a tiempo de reivindicación de que el Gobierno español cumpla con el Estatuto de Autonomía de Gernika", ha concluido.