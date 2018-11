Política

http://www.teinteresa.es/politica/Urkullu-reitera-autocritica-admite-victimas_0_2122587792.html

Urkullu reitera la "autocrítica" y admite que hasta los 90 "se llegó tarde a la causa de las víctimas"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que este Día de la Memoria es un jornada para que las instituciones "se reiteren en la autocrítica" y ha reconocido que, hasta principio de los años 90, se llegó "tarde a la causa de las víctimas". Además, ha destacado la importancia de que los criterios éticos "no diluir, no legitimar y no excluir" enmarquen el reconocimiento del Gobierno Vasco a las víctimas.