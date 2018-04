Urkullu dice que el "preacuerdo" alcanzado por PNV es "positivo" para los pensionistas y la ciudadanía vasca

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el "preacuerdo" alcanzado por el PNV con el Gobierno central para subir las pensiones es "positivo" para todos los pensionistas y para la ciudadanía vasca, y ha recordado que "todavía no se han aprobado" los Presupuestos Generales del Estado.

En el pleno de control al Gobierno Vasco, Urkullu ha sido preguntado por la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la Comunidad Autónoma Vasca, después de que este pasado miércoles el PNV y el Gobierno central alcanzaran un acuerdo por el que los jeltzales salvaban las primeras votaciones de los PGE a cambio de una subida generalizada de las pensiones y un gesto de diálogo hacia Cataluña.

El lehendakari ha recordado a EH Bildu que "la aprobación de los presupuestos es una decisión del PNV", y ha insistido en que los acuerdos alcanzados el año pasado, tanto por el PNV como por el Gobierno vasco, "fueron positivos para Euskadi y para la ciudadanía vasca".

Asimismo, ha destacado que, hasta ahora, el PNV ha alcanzado un "preacuerdo" para subir las pensiones, una decisión que ha calificado de "positiva para todas las personas pensionistas" y ha afirmado que "cumple con lo acordado por este Parlamento".

Iñigo Urkullu ha recordado a EH Bildu que "la responsabilidad del Gobierno no es acordar o no los PGE, sino que las decisiones que se adopten sean las más beneficiosas para la ciudadanía". "El PNV no ha elegido al actual Gobierno de España. ¿Cuál es su alternativa?", ha preguntado a EH Bildu.

Además, ha defendido que "es responsabilidad del Gobierno Vasco mantener abierta la vía para el diálogo, la negociación y el acuerdo con el Gobierno de España". "Es una responsabilidad institucional y no podemos ni debemos renunciar a ella", ha señalado.

NO SE HAN APROBADO

El lehendakari ha dicho que "tiene sentido" espera al 25 de mayo y analizar y debatir las decisiones que se adopten porque "todavía no se han aprobado los PGE". "Lo que sabemos es que se cumplirán y ratificarán los compromisos del año anterior; lo que sabemos es que las pensiones se subirán como se acordó en este Parlamento", ha insistido.

Urkullu ha subrayado que todavía no se sabe si "otras propuestas se acordarán o no" y ha reiterado que "la voluntad y el esfuerzo del Gobierno Vasco es defender, en cualquier caso, los intereses y el bienestar de Euskadi".

"Quiero volver a manifestar que la estabilidad institucional es buena por sí, especialmente ahora que ha empezado a reactivarse la economía y cuando hay que establecer la confianza para promover la inversión y reforzar la creación de empleo", ha indicado.

Tras recordar los acuerdos alcanzados el año pasado con el Gobierno central, ha insistido en que "puede haber otros acuerdos pero de momento, estos son positivos para la ciudadanía vasca". "¿Me puede decir cuál es el problema?; ¿cuál es su alternativa? ¿Su alternativa es fin de legislatura, inestabilidad, elecciones? Nuestra alternativa es seguir defendiendo los intereses de Euskadi", ha subrayado.

El lehendakari ha reiterado que su "empeño" es que "el acuerdo adoptado por este Parlamento para garantizar unas pensiones más dignas y sostenibles se cumpla en beneficio de las personas pensionistas que así lo han demandado".

La parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte, por su parte, ha pedido a Urkullu que aclare si cree que es "bueno o malo" aprobar los PGE y cree que su gobierno "le ha puesto la alfombra roja" a un PP que "se estaba pudriendo y ustedes le han dado oxígeno y esto significa ahogar a la ciudadanía". "Ustedes venden la dignidad de las pensiones por 9 euros", ha denunciado para criticar que con este acuerdo del PNV "no han conseguido cambios estructurales" sino que la subida "es un parche".