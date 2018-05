Urkullu ve "incomprensible" que se utilice el alejamiento de presos de ETA como "condición política"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera "incomprensible que se haga del alejamiento de presos una condición política" porque esta medida "solo provoca sufrimiento a las familias, personas que no han cometido ningún delito y no es legal, según la legislación penitenciaria".

En el pleno de control al Gobierno vasco, que se celebra en el Parlamento, Urkulllu ha contestado, de esta forma, a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga sobre las declaraciones del lehendakari en las que afirmó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es "sensible" a la situación de los presos de ETA,

Urkullu ha precisado a Arzuaga que no le corresponde a él "interpretar los pasos que debe dar Rajoy" para modificar la política penitenciaria, sino que lo que interpreta son las conversaciones que tiene con el presidente del Ejecutivo central y "si tiene o no una sensibilidad".

Tras recordar las propuestas que ha hecho el Gobierno Vasco a Mariano Rajoy sobre política penitenciaria ha destacado el grupo de trabajo propuesto en la declaración de Bertiz de la semana pasada.

El lehendakari ha defendido la necesidad "impulsar un proceso de acercamiento de los presos a las cárceles cercanas a sus domicilios "desde un punto de vista ético y legal, porque así lo dice la legislación penitenciaria y, al fin y al cabo, hay que fomentar la reinserción desde la definición que le da la propuesta Constitución y hay que ofrecer recorridos viables".

No obstante, ha considerado "incomprensible, que se haga del alejamiento de presos una condición política" porque esta medida "solo provoca sufrimiento a las familias --personas que no han cometido ningún delito-- y hacer sufrir innecesariamente". "No es hacer política, no es un comportamiento ético y tampoco es legal, según la legislación penitenciaria", ha señalado.

Urkullu cree que, para avanzar en materia de política penitenciaria, se debe aceptar la responsabilidad, fomentar las condiciones adecuadas para una modificación de la política penitenciaria y crear espacios de acuerdo porque "ETA ha provocado una fragmentación política profunda y su desaparición debe ayudar a conseguir un consenso con la memoria, la convivencia y la política penitenciaria". "Esto es lo que me ilusiona, que ahora se puedan dar pasos. Tengo esta esperanza", ha señalado.

Según ha explicado, "es necesario tener en cuenta qué iniciativas poder tomar nosotros", no solo la postura de Rajoy, y ha recordado que en la declaración de Bertiz se habló de una reflexión crítica global del pasado que mencione explícitamente la violencia de ETA, y otra la adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto, algo que ha considerado "decisivo para poder crear las condiciones adecuadas, realistas y viables" y cree que la "vía" podría ser que el Parlamento ratifique estos dos acuerdos y posteriormente "hablarlo y debatirlo con el presidente de España".

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, por su parte, ha preguntado al lehendakari "qué estrategia va a utilizar" para conseguir cambios en la política penitenciaria porque "no parece que el Gobierno de España tenga voluntad" para modificarla, ya que "ha dado la espalda a la nueva realidad". "El Gobierno español ha demostrado que en este ámbito no tiene palabra y me sorprende que usted le otorgue esa credibilidad al señor Rajoy", ha indicado.

Además, le ha pedido al lehendakari una actitud de "reclamación" al presidente del Gobierno central para "hacer palanca y que el Estado se mueva" porque "tenemos urgencias humanitarias, legales y desde el principio de realidad".