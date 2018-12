Urkullu dice que la agresión a un estudiante de la UPV/EHU solo concita rechazo y no es "un fenómeno creciente"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "grave" la agresión a un estudiante de la UPV/EHU en Vitoria pero cree que "no es el síntoma de un fenómeno creciente que pone en jaque el estado de las libertades en Euskadi", sino "todo lo contrario", ya que "solo concita rechazo y no tiene opción alguna de prender en nuestra sociedad".

En el pleno de control al Gobierno Vasco que está celebrando el Parlamento Vasco, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha preguntado al lehendakari sobre la agresión a finales del pasado mes de noviembre a un estudiante de la Facultad de Letras de la UPV/EHU, al que un grupo de encapuchados asaltó en el Campus de Vitoria tras participar en un reunión para impulsar un proyecto para la defensa de la unidad de España.

Urkullu ha reiterado su condena "más rotunda" a esta "expresión inadmisible de violencia e intolerancia" y cree que se trata de una agresión relacionada con la "incapacidad de aceptar la pluralidad que nos constituye como sociedad democrática". "Su única causa es la intolerancia al diferente. Hoy ninguna corriente política justifica ni legitima una agresión de este tipo", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que el último Sociómetro del Gobierno Vasco sitúa el estado de las libertades en el País Vasco en el grado de satisfacción "más alto de la serie histórica". "Es evidente que el estado de las libertades en Euskadi es diferente y mejor", ha insistido.

También ha afirmado que las instituciones han respondido a este acto, recordando la detención de tres personas por parte de la Ertzaintza, y ha señalado que la Policía vasca "continuará investigando". Además, ha destacado las concentraciones convocadas por la UPV/EHU y ha señalado que la Justicia "actuará".

"La representación política e institucional manifiesta una condena absoluta. La inmensa mayoría de nuestra sociedad defiende la libertad de expresión de quien piensa de manera diferente. Esta agresión no pone en riesgo el estado de nuestras libertades porque estamos de acuerdo en prevenir, condenar y perseguir ese tipo de hechos", ha asegurado.

El lehendakari ha insistido en que la agresión ha sido "grave" pero cree que "no es el síntoma de un fenómeno creciente que pone en jaque el estado de las libertades en Euskadi", sino "todo lo contrario", ya que "solo concita rechazo y no tiene opción alguna de prender en nuestra sociedad".

"Trabajamos desde la Ertzaintza para prevenir e investigar agresiones; para responder cuando estos hechos se producen, detener y poner a sus autores ante la Justicia. Trabajamos promoviendo una cultura de Justicia, de respeto y tolerancia", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que "la reflexión crítica sobre el pasado es fundamental para la deslegitimación del uso de la violencia" y ha insistido en que desde el Gobierno trabajan para que "cualquier agresión, cualquier expresión de violencia o delito de odio o intolerancia, obtenga una respuesta unitaria e inequívoca de defensa del pluralidad, la libertad, y los derechos humanos". "Estoy seguro en que coincidiremos en la necesaria unidad en esta tarea", le ha dicho al líder de los 'populares' vascos.

"POR DEFENDER SU LIBERTAD"

Alonso ha mostrado su "preocupación" por los hechos "gravísimos" registrados en la UPV/EHU, cree que no se trata de un "hecho aislado", por lo que ha exigido al lehendakari que ponga en marcha "una política que efectivamente garantice que la libertad se va ensanchando y es plena en todos los ámbitos del País Vasco, especialmente para los más jóvenes".

Asimismo, le ha preguntado al lehendakari qué pedagogía se hace desde el Parlamento cuando con los votos del PNV y de EH Bildu "se dice que la Constitución es ilegítima y antidemocrática; ¿qué estamos diciendo cuando pactamos aquí un texto que habla de que los vascos tiene dos categorías: nacionales y ciudadanos?".

"Fíjese cómo se ha quedado después de esta aventura de acuerdos con la izquierda abertzale: empantanado, en el callejón sin salida donde le llevaban ellos", ha afirmado subrayando que se ha ofrecido a "rebajar tensión" y a "colaborar para ensanchar la libertad" y le ha pedido que haga una "reflexión" estas Navidades.

Urkullu ha contestado a Alonso que "reflexiona todos los días" y ha rechazado que su gobierno esté "empantanado" por la prórroga presupuestaria señalando fue el PP quien se "autodescartó" de la negociación por razones "extrapresupuestarias".

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD

En el mismo pleno de control, el parlamentario del PP Borja Sémper ha preguntado a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, sobre estos hechos que considera que suponen un "escándalo inaceptable" y le ha instado a adoptar medidas "para que no vuelva a suceder" y que "los fascistas encapuchados no campen a sus anchas".

Uriarte ha reiterado su condena a estos hechos y ha expresado su "total apoyo" al estudiante y se ha solidarizado con su familia y entorno. También ha mostrado su respaldo a la rectora Nekane Balluerka, recordando el comunicado de condena emitido por la UPV/EHU y la concentración convocada el pasado lunes para rechazar esta agresión.

Asimismo, le ha contestado al PP que "sabe perfectamente las medidas que se van adoptando dentro de la autonomía universitaria" y ha defendido que "no se puede mezclar todo para obtener unos réditos políticos" porque "no todo vale". "Usted sabe que este acto de agresión es tan poco probable como imprevisible", ha contestado antes de pedir al PP que no haga "conjeturas interesadas y partidistas".

También ha sido cuestionada sobre este asunto la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a la que la parlamentaria del PP Nerea Llanos ha preguntado acerca de la investigación policial sobre la agresión.

Llanos ha denunciado que los "matones" y los "nostálgicos del terrorismo de ETA" actúan "con absoluta impunidad en la UPV/EHU, y ha criticado que la Ertzaintza haya tardado "dos semanas" en practicar los primeros arrestos por estos hechos. "¿Por qué no se hace nada?", ha preguntado.

Beltrán de Heredia ha condenado esta "brutal" agresión, una respulsa que ha extendido a todos los actos de violencia, con independencia de cuáles son los "postulados ideológicos" que subyacen en los mismos.

Además, ha defendido la actuación de la Ertzaintza, y ha recordado que la Policía autonómica se puso a investigar "inmediatamente", en cuanto tuvo conocimiento de la agresión.

ACUSACIONES "GRAVES"

No obstante, ha recordado que el proceso de recogida de pruebas que permitan "incriminar" a los agresores requiere de tiempo y no es sencillo. "La investigación sigue abierta y ya ha dado sus primeros frutos", ha afirmado, para recordar a continuación que ya se han practicado varios arrestos.

Beltrán de Heredia ha reprochado a la parlamentaria del PP que trate de levantar "sospechas" sobre la actuación policial, dejando "entrever" que la Ertzaintza "mira hacia otro lado y no defiende la libertad de todas las personas". La consejera ha lamentado que el Partido Popular realice sin motivo unas acusaciones tan "graves" contra un cuerpo policial.