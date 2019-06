Urkullu desconoce si el PP está "cabreado" con el PNV, pero ve a Alonso poco "centrado" este viernes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que desconoce si el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, está "cabreado" por el acuerdo entre el PNV y EH Bildu para gobernar en Labastida y Laguardia, localidades en las que el Partido Popular fue la lista más votada, aunque sí ha señalado que el líder popular no ha estado "centrado" en su intervención de este viernes en el Parlamento Vasco.

Urkullu ha respondido de esta forma a una pregunta que le ha formulado Alonso en el pleno de control de la Cámara vasca, que en principio estaba referida a la posibilidad de que las instituciones vascas acometan una reforma fiscal en los próximos meses.

Además de preguntar al lehendakari acerca de sus intenciones en relación a este asunto, Alonso ha aprovechado su intervención para referirse al acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu para gobernar en Labastida y Laguardia, municipios en los que el PP fue la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, pero en los que la formación jeltzale y la coalición soberanista suman mayoría absoluta.

"TENGO MUY BUEN TALANTE"

El líder del PP vasco ha asegurado no estar enfadado por dicho acuerdo, que impedirá que su partido gobierne en ambas localidades. "No estoy muy cabreado porque tengo muy buen talante; no porque ustedes no intenten que estemos muy cabreados. Nos echan de un par de pueblos porque no pueden echarnos de más lugares", ha manifestado.

Alonso, que ha avisado a Urkullu de que el PP no podrá apoyar el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco sin "compartir" también una eventual reforma fiscal, ha reprochado al lehendakari que "camine sobre las aguas", al desvincularse de la modificación del modelo tributario con el argumento de que es competencia de las diputaciones y de los partidos políticos.

En su respuesta, el lehendakari ha subrayado que en ningún momento ha "anunciado" una próxima reforma fiscal, sino que se ha limitado a hablar sobre la "evaluación" y "mejora" de la reforma aprobada en 2017, que fue pactada por el PNV, el PSE y el PP.

"ME ELEVA DE CATEGORÍA"

Urkullu también ha respondido a las afirmaciones del dirigente popular respecto a que "camina sobre las aguas". "Usted me eleva a una categoría", ha ironizado. A continuación, ha afirmado que desconoce si Alonso "está cabreado o no", aunque ha afirmado que el dirigente del PP no ha estado "centrado" en su intervención. "Me ha hablado de muchas cosas que no tiene que ver con una reforma fiscal que yo no he anunciado", ha manifestado.

El lehendakari se ha referido, asimismo, a las críticas que le ha dirigido el presidente del PP de Euskadi, que le ha reprochado que le dé "igual" con quien pactar, ya sea con el Partido Popular, EH Bildu o Elkarrekin Podemos, ya que solo gobierna "para los afiliados del PNV".

Urkullu ha recordado a Alonso que fue el PP quien el pasado mes de enero "acordó una reforma con EH Bildu" en las Juntas Generales de Álava que suponía una "desarmonización" de la fiscalidad vasca.

ELKARREKIN PODEMOS

El lehendakari también ha respondido este viernes a una pregunta del portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, que le ha pedido que explique "hasta qué punto está dispuesto a comprar la estabilidad de su gobierno".

Urkullu ha reiterado que el Gobierno Vasco mantiene la "puerta abierta" para negociar los presupuestos del próximo año, así como otras iniciativas que respondan los retos de la sociedad vasca, con "todos" los grupos del Parlamento.