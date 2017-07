Urkullu no cree que el conflicto entre Cataluña y el Estado haya entrado en una vía "sin retorno" y apela al diálogo

El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, no cree que el conflicto generado entre las instituciones de Cataluña y las del Estado español por el proceso soberanista catalán haya entrado en una vía "sin retorno", y ha reiterado sus apelaciones al "diálogo" entre ambas partes.

Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria tras la firma de un convenio, ha respondido a las comparaciones que determinados dirigentes del PP establecen entre su actitud y la del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El lehendakari ha asegurado que no se deja "llevar" por las "alabanzas interesadas" que puedan realizar ahora determinados dirigentes, ni por la actitud que mantenían hacia su persona el PP y el Gobierno central en la pasada legislatura.

En referencia a la falta de "respuesta" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los reiterados emplazamientos que le realizó durante el anterior mandato para abordar cuestiones relacionadas con el autogobierno y la convivencia, el lehendakari ha señalado que aquella situación podría interpretarse como que "no era muy apreciado".

Por ese motivo y en el contexto actual de una mejora de las relaciones entre los Gobiernos central y vasco, ha reiterado que no se deja "llevar" por las "sensaciones" que pueda tener en uno u otro momento, sino que su actuación se guía siempre por el "compromiso" que mantiene en defensa de los intereses de Euskadi.

Respecto a la situación de Cataluña, ha mostrado su "respeto" hacia el proceso soberanista impulsado en esa Comunidad Autónoma, cuyo "origen" ha vuelto a situar en la anulación de una parte importante del Estatuto de Autonomía catalán por parte del Tribunal Constitucional.

"REALIDADES DIFERENCIADAS"

"Cataluña tiene un Estatuto que no ha votado y Euskadi no tiene el Estatuto que ha votado", ha manifestado, en referencia a las competencias recogidas en esta última norma que aún no han sido transferidas al País Vasco por parte del Estado.

Tras reiterar su "respeto" hacia el proceso catalán, ha recordado que Euskadi y Cataluña tienen "realidades propias y diferenciadas". Además, ha asegurado que no cree que el conflicto que mantienen las instituciones de esa Comunidad Autónoma con el Gobierno central haya entrado en una fase sin solución posible. "No creo en los caminos sin retorno", ha indicado.

El lehendakari ha apelado al "acuerdo", y ha asegurado que el "diálogo" será "absolutamente necesario", tanto antes del 1 de octubre --fecha fijada para el referéndum independentista de Cataluña--, como después de ese día.