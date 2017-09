Urkullu duda que Rajoy suspenda la autonomía en Cataluña si se celebra el referéndum porque "sería un error mayúsculo"

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el presidente del Gobierno vasco se ha preguntado si la convocatoria del 1 de octubre "es un referéndum o no es un referéndum".

En caso de llegarse, finalmente, a celebrarse, y preguntado por cuán sería la reacción de su Gobierno en caso de que el Ejecutivo central se inclinara por aplicar la Ley de Seguridad Nacional y suspendiera la autonomía, Urkullu ha considerado que el Ejecutivo del PP no llegará a ese extremo.

"No creo que se diera la suspensión de la autonomía. Sería un error mayúsculo por parte de un presidente con una responsabilidad", ha añadido.

El lehendakari ha añadido que no tiene ninguna garantía de que el presidente del Gobierno no optará por esta vía. "No es que me he garantizado nada, ni en un sentido ni en otro, pero son reflexiones de las que he participado, y tengo la esperanza, la confianza en el ejercicio de la política no en base al enfrentamiento", ha explicado.

Urkullu ha insistido en que todavía "hay tiempo" para el diálogo en Cataluña, y ha asegurado que no se toma el 1 de octubre "como estación término". "Puede ser de inicio", ha añadido.

A su juicio, si la política "ha fallado, como hasta ahora" se debe afrontar el "reto" de "hacer política pensando, no en el enfrentamiento, sino en la construcción, no en la posible fractura social, sino en la cohesión".

"Hay tiempo, pese a que el 1 de octubre está ahí, hay tiempo antes para que pensemos cómo abordar el modelo de Estado", ha insistido, para mostrarse convencido de que "cada vez hay más partidos que se van sumando" a esta reflexión, entre ellos el PSOE.

