Urkullu asegura que mientras el PNV logra "avances" en las pensiones, Podemos decide sobre el chalé de Iglesias

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de Elkarrekin Podemos sobre las movilizaciones convocadas por los pensionistas para este fin de semana en demanda de unas pensiones "dignas".

El portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha preguntado al lehendakari si va a participar en estas movilizaciones. Martínez ha reprochado a Urkullu que el PNV, con su acuerdo con el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "ha traicionado las demandas de miles de vascos que claman por unas pensiones dignas".

Además, en referencia a la sentencia del 'caso Gürtel', ha criticado que, con este acuerdo, el PNV "es responsable de mantener en el gobierno a un partido condenado literalmente por beneficiarse de robar dinero público".

Urkullu ha recordado que no participa en movilizaciones que no sean convocadas por el Gobierno Vasco o en las que éste no "coparticipe", dado que su responsabilidad es "trabajar para buscar soluciones posibles" a los problemas de los ciudadanos.

El lehendakari ha afirmado que la situación de las pensiones se debe abordar de forma "realista", con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" del sistema. Además, ha recordado que pese a que no se trata de una cuestión de su competencia, el Gobierno Vasco complementa las pensiones más bajas a través de la Renta de Garantía de Ingresos.

"RESPETO"

Urkullu, que ha expresado su "respeto" a los pensionistas, ha subrayado que el sistema de prestaciones sociales de Euskadi "no tiene parangón". Además, ha recordado que el Ejecutivo autonómico sigue reclamando la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social.

Por otra parte, ha afirmado que mientras el Gobierno Vasco y el PNV trabajan por "mejorar" las pensiones, prefiere "no recordar" cuál es "la gran cuestión social sobre la que está votando y decidiendo Podemos en estos momentos".

Aunque no lo ha citado expresamente, Urkullu se ha referido, de esta forma, a la consulta abierta en el seno de esta formación para decidir si sus dirigentes Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir por haber comprado un chalé de 600.000 euros. "La elección de prioridades es lo que define a cada partido", ha manifestado.