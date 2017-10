Urkullu insta al Govern a "no dejar el destino de Cataluña" en una "escalada que no conduce a ningún futuro"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a aplicar del artículo 155 de la Constitución "en su versión más extrema y de incierta consecuencia", y ha emplazado al Ejecutivo de la Generalitat catalana a actuar "con inteligencia y audacia" para "no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro".

Urkullu ha realizado esta reflexión en su cuenta de Facebook, después de que Rajoy haya comparecido en el Palacio de La Moncloa para anunciar que pedirá al Senado, amparándose en el 155 de la Carta Magna, cesar al Govern en su integridad y que él mismo pueda tener capacidad de disolver el Parlamento autonómico con el fin de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

El lehendakari ha lamentado que "el Gobierno español ha puesto en marcha una aplicación del artículo 155 de la Constitución en su versión más extrema y de incierta consecuencia". "Es una medida excepcional y desproporcionada que, por mucho que lo quieran justificar con todo tipo de campaña y acompañamiento, no tiene justificación de un propósito de convivencia social y política", ha afirmado.

A su juicio, esto "no va a resolver el problema", sino que "dinamita los puentes, genera más tensión y fractura". "No sólo no favorece una solución, sino que complica su búsqueda", ha apuntado.

EMPLAZAMIENTO AL GOVERN

Por ello, ha realizado un llamamiento al Gobierno de la Generalitat "a actuar con inteligencia y audacia para no dejar el destino de Cataluña en la inercia de una escalada que no conduce a ningún futuro". "Apelo a la desescalada planteada por el propio President en su intervención ante el Pleno del Parlament el pasado 10 de octubre", ha subrayado.

Iñigo Urkullu ha manifestado que "esa determinación por buscar un futuro constructivo y de mayor alcance legítimo y social para el pueblo de Cataluña contará con todo nuestro apoyo".