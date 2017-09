Urizar (EA) muestra su apoyo al referéndum del 1-O y llama a crear "un segundo frente a favor de la democracia"

En su intervención en el acto político del Alkartasun Eguna, celebrado este domingo en Pamplona, Urizar ha valorado que "el recorrido que se esta realizando en Cataluña ha sido acordado e impulsado por organizaciones de diferente tipo, origen, ideología, cada una con su propio cometido y sin buscar ni especiales protagonismo ni mirarse demasiado al ombligo" y ha resaltado que "sólo de esa manera se puede hacer frente a la imposición y represión del Estado español".

El dirigente de EA se ha mostrado convencido de que "la sociedad catalana va a hacer frente a todo lo que le eche el Gobierno de Mariano Rajoy" y de que el 1-O "va a poder votar para decidir su futuro". "Su lucha también es la nuestra porque nosotros también creemos en los derechos de los pueblos y que votar es democracia", ha remarcado Urizar que ha señalado que la sociedad catalana "está demostrando que es un pueblo con un civismo impresionante y "es un ejemplo para todo el mundo".

Por este motivo, ha mostrado el apoyo de EA al referéndum del 1 de octubre y ha expresado el compromiso de su formación de trabajar por un "segundo frente a favor de la libertad y de la democracia" con el que "vamos a ayudar a que la democracia en Cataluña y en Euskal Herria imperen". "Nos va a tocar crear ese frente porque es la consecución lógica cuando el que tienes en frente se niega a que puedas decidir tu futuro".

"Nos gustaría tener en frente a un Estado de la calidad democrática de Canadá o el Reino Unido pero nos ha tocado un Estado español que siempre priorizará su imperio de la ley por delante de la democracia", ha criticado Pello Urizar que ha destacado que "hablamos de democracia no de independencia, de poder preguntas a la sociedad su voluntad". "A eso le tiene miedo el Estado español que intentará que no se pueda preguntar sobre cuestiones que no están bajo su control", ha incidido.

El secretario general de EA ha afirmado que "la legalidad nunca se puede utilizar para obstaculizar la voluntad popular" y ha indicado que "si sólo fuese legalidad todavía existiría la esclavitud y las mujeres no podrían votar". "Las leyes son necesarias para organizar la sociedad, pero es esa misma sociedad la que les concede o retira la legitimidad", ha subrayado.

Pello Urizar se ha referido también a la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu para "una nueva estructuración del Estado español" mediante una fórmula de confederación "basada en la bilateralidad y la soberanía compartida". En este sentido, ha preguntado a Urkullu si con esta fórmula "está proponiendo que la Comunidad Autónoma Vasca se constituya en estado" porque "las confederaciones se crean con tratados entre estados ya constituidos". "¿Es eso lo que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, iniciar una vía para la configuración de un Estado vasco propio?", se ha preguntado el dirigente de EA que ha recalcado que "a la sociedad no se le puede dar gato por liebre lanzando mensajes ambiguos".

ASIRON: "TENEMOS LO MEJOR POR DELANTE"

En el acto también ha intervenido el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que se ha mostrado convencido de que "tenemos lo mejor por delante" y ha indicado que, en lo que queda de legislatura en el Consistorio, "hay que recoger los frutos de lo que se ha sembrado en estos dos años".

Asiron ha destacado que Pamplona "es una ciudad muy plural, mucho mas que lo que durante tantas décadas quienes nos han precedido habían pretendido" y que "habían dado una versión distorsionada" de la ciudad.

Por este motivo, ha continuado, "un gobierno plural era lo que tocaba después de tantos años de gobiernos monocordes". "No es fácil gobernar en un Ayuntamiento a cuatro, las decisiones son muy duras, hay que trabajarlas mucho, cuesta llegar a acuerdos", ha reconocido Asiron que, sin embargo, ha asegurado que "cuando se llega a una decisión tiene todas las garantías de transversalidad".

Ha afirmado que en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona "seguimos con la misma ilusión que el primer día" y se ha mostrado convencido de que, llegado al ecuador de la legislatura, "tenemos lo mejor por delante". "Ahora nos toca seguir trabajando intensamente pero también recoger los frutos de lo que se ha sembrado en estos dos años", ha añadido.

En este sentido, Asiron ha destacado que Pamplona se ha convertido en "un referente en la lucha por la memoria histórica y la igualdad". Igualmente, ha valorado el trabajo de "amabilización" de la ciudad del área de movilidad o la labor del área de Vivienda que, ha anunciado, a finales de año, pondrá a disposición de personas en situación de exclusión social 100 viviendas municipales rehabilitadas.

"Soy muy consciente de que estar en el Ayuntamiento de Pamplona y ser claves en el cambio de Navarra es gracias a tanta gente que durante tanto tiempo luchó para que esto fuera posible, muchos de los cuales no lo llegaron a conocer", ha resaltado Joseba Asiron, que ha llamado a "seguir trabajando con humildad y honestidad pero también con ilusión, fuerza, energía y muchísima ambición porque el cambio se lo merece".

Por su parte, la coordinadora de EA en Navarra, Miren Aranoa, ha destacado el "compromiso incuestionable" de los militantes de EA con el "cambio político" y su trabajo "aportando día a día para profundizar en ese cambo político y para hacer de él un camino sin retorno". Asimismo, ha señalado que es igualmente "incuestionable" la "solidez del cambio político sustentada en la demostrada capacidad de acuerdo entre diferentes".

Aranoa ha afirmado que EH Bildu "es la única herramienta que podrá posibilitar que ese cambio sea profundo, real y duradero, pero sin olvidar nuestra idiosincrasia como EA, fieles a nuestros principios y nosotros mismos siempre con vocación de sumar". En este sentido, ha llamado a hacer de EH Bildu "un proyecto de referencia, atractivo, plural, ilusionante para todas las capas de nuestra sociedad, en ello seguimos trabajando".

También ha intervenido Jill Evans, eurodiputada del Plaid Cymru galés y miembro de la Alianza Libre Europea de la que también forma parte EA, que se ha referido al Brexit con "preocupación" y ha pedido "trabajo conjunto entre los pueblos de Europa para hacer frente a la situación". Evans, que ha acudido con la presidenta de su partido, Leanne Wood, ha encabezado la delegación de representantes internacionales.