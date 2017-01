Urbán reprocha a Iglesias y Errejón que no concreten propuestas para acuerdos

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, representante de Anticapitalistas, ha reprochado hoy al resto de los equipos que defienden documentos para Vistalegre II, especialmente a los que pilotan Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que en la reunión de ayer no presentaran propuestas concretas para llegar a acuerdos.

"Para que sea útil hay que presentar alguna propuestas. Los mismos que han criticado la inutilidad de esa reunión podían haber traído alguna propuesta concreta para que fuera útil y no lo han hecho. Creo que no solo hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sino en el propio", ha señalado Urbán.

En declaraciones en un encuentro con periodistas al cumplirse hoy 700 días de su mandato como eurodiputado, Urbán ha considerado que "lo lógico" es que si alguien critica esa reunión hubiera llevado propuestas para alcanzar acuerdos, especialmente los equipos con más peso en la organización.

"No es lo mismo el equipo de Íñigo (Errejón) y Tania (Sánchez) que un equipo de un círculo de Aragón. Tienen más responsabilidad Íñigo y Tania para traer una propuesta concreta o el equipo de Pablo Iglesias y Pablo Echenique", y tampoco lo hicieron, ha recordado.

Por su parte, Urbán cree que cualquier encuentro para defender los distintos planteamientos es "positivo", pero admite que no deben quedarse ahí, sino que también "lo lógico" hubiera sido fijar un calendario de reuniones de trabajo, algo que no se decidió.

El eurodiputado ha explicado que el documento de su iniciativa -Podemos en movimiento- fue muy bien acogido porque fue "el único que se presentó" y porque contiene propuestas de "sentido común" que puedes ser asumidas por muchos equipos.

Su idea no es acordar una única candidatura, sino consensuar un plan de acción que permita a Podemos salir de su Asamblea Ciudadana de febrero con un plan de democratización interna y un proyecto político para "derrotar a la gran coalición" de PP, PSOE y Ciudadanos.

Es "optimista" ante la posibilidad de que al final se alcancen acuerdos, aunque no sean para construir un documento o una lista única, y no ve dramático que concurran diferentes candidaturas.

"Lo que sería dramático sería demostrar que no tenemos cosas en común en diferentes textos", ha subrayado tras confiar en que haya "voluntad de acuerdo" por parte de todos.

Y, aunque comparte que la "unidad se trabaja" con diálogo y no debe confundirse con la "uniformidad", no está de acuerdo con el símil que ayer utilizó Errejón al afirmar que "la unidad no se construye a toque de corneta".

'Podemos en movimiento' va a celebrar en los próximos días encuentros con otros equipos en los que reiterará la importancia del decálogo de medidas que proponen como base en la búsqueda de acuerdos antes del próximo miércoles, cuando cumple el plazo para transaccionar las propuestas.

De momento, este fin de semana la plataforma de Anticapitalistas va a celebrar 'caucus' (asambleas) territoriales en prácticamente todas las capitales de provincia y principales ciudades para empezar a "construir" sus textos definitivos y elaborar las listas con las que concurrirrán a Vistalegre II, donde los equipos que quieran defender documentos deben presentarlos asociados a una candidatura.