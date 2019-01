Unidos Podemos sale satisfecho de su reunión de más de tres horas con Hacienda sobre los Presupuestos

Montero se ha reunido este jueves, a petición del partido morado, con el secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique; la portavoz parlamentaria adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra; y la portavoz de En Comú y responsable de Vivienda del grupo confederal, Lucía Martín.

Según las fuentes consultadas, los representantes de Unidos Podemos consideran que "la visión general" de los Presupuestos "parece adecuada", aunque señalan que ahora tienen que analizar con detalle toda la información que les ha facilitado el Ministerio, antes de poder concretar más.

REUNIÓN PARA "VIGILAR" QUE SE CUMPLE EL ACUERDO FIRMADO

El objetivo de Podemos y sus socios con este encuentro, que se ha producido en el Congreso de los Diputados y que ha durado tres horas y media, era "vigilar" que el Gobierno no incurre en "incumplimientos" del acuerdo que firmaron el pasado mes de octubre.

Es el caso, según Unidos Podemos, del decreto de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre y que no incluye las medidas para limitar los precios de los alquileres. A este respecto, el grupo parlamentario ya ha avisado en reiteradas ocasiones de que, de no recogerse estas medidas en un nuevo decreto o proyecto de ley, el acuerdo presupuestario "no sirve".

Para asegurarse de que el Gobierno no se deja más medidas por el camino, el partido morado solicitó a Montero tanto una reunión como un borrador de las cuentas públicas, antes de que llevarlas al Consejo de Ministros y al Congreso, tal y como explicó Echenique el pasado lunes en una entrevista concedida a Europa Press.

Antes de la reunión de este jueves, el 'número tres' de Podemos ha vuelto a avisar al Gobierno de que los pactos de este tipo "no acaban cuando uno los firma y se hace la foto". "Contiene medidas que van a cambiar la vida de la gente. Por lo tanto, después de su firma hay que trabajar mucho para asegurarse de que esas medidas efectivamente figuran en el proyecto de Presupuestos", ha afirmado, en declaraciones a los medios.

ALQUILERES, LUZ, VIOLENCIAS MACHISTAS Y DEPENDENCIA

Asimismo, ha recordado algunos de los puntos que su formación considera fundamentales de ese acuerdo, como las medidas para limitar "las subidas abusivas de la factura de la luz" o los precios de los alquileres, el aumento de manera efectiva del presupuesto en dependencia, o que se reformen las leyes para poner fin a las violencias machistas.

A su vez, la portavoz de En Comú ha reafirmado que el Gobierno tiene que cumplir el acuerdo y redactar un nuevo decreto que recoja las medidas pactadas, ya que el que aprobó en diciembre no las incluye y sigue contando con su rechazo.

"Ya hemos dicho que no lo vamos a votar y lo que queremos es trabajar con el Gobierno para conseguir otro nuevo decreto que incluya lo que ya hemos negociado y firmado", ha enfatizado Lucía Martín.