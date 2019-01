Unidos Podemos es "optimista" respecto a un acuerdo presupuestario, aunque pide cumplir "todas las medidas" acordadas

La diputada de Unidos Podemos Nagua Alba ha afirmado ser "optimista" respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado, si bien ha insistido en que se tienen que cumplir "todas las medidas, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias", acordadas previamente con su formación.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, ha incidido en que, aunque "muchos aspectos" del acuerdo firmado entre el PSOE y su formación "están presentes" como el hecho de que "por primera vez el ajuste se lleva a cabo por vía de ingresos y no de gastos", este acuerdo debe "cumplirse íntegramente".

Según ha indicado, "tienen que estar presentes todas las medidas, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias", como las relativas a precios del alquiler, de lucha contra la pobreza energética o medidas en materia de igualdad.

En cualquier caso, ha señalado que "queda mucho proceso por delante" y habrá que "analizar las cifras concretas". Por su parte, ha dicho ser "optimista" y ha remarcado que "ha habido voluntad de acuerdo desde el principio, las negociaciones han sido muy prósperas y se ha demostrado que había otras formas de negociar los presupuestos, no en clave de prebendas y de cambio de cromos, sino en base a una propuesta política amplia, a una estrategia a medio o largo".

"Eso ha sido compartido, y no hay motivo para esperar que no vaya a seguir siendo así", ha manifestado la diputada de Unidos Podemos, que ha censurado que el PP "no quiere que haya cambios en las políticas del Estado y prefiere que se convoquen elecciones" para "ver si hay suerte y puede acabar un gobierno como el que va a haber en Andalucía".

ANDALUCÍA

A su juicio, es importante que se desarrollen medidas en contraposición a la agenda "extremadamente machista de la extrema derecha" ya que con el pacto de Andalucía "PP y Cs blanquean posturas homófobas, machistas o racistas".

"El acuerdo de Andalucía recoge los postulados de Vox cambiándoles la redacción un poco para que no quede tan feo. Los demócratas tenemos que desarrollar medidas que vayan por el camino contrario", ha añadido.