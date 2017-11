Unidos Podemos y el PDeCAT ven "muy complicado" llegar a un Pacto de Estado para la Justicia con el PP

La subcomisión parlamentaria encargada del estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia se ha reunido este miércoles, tras la primera ronda de comparecientes que han desfilado por este órgano, para empezar a poner en común las conclusiones con el fin de avanzar hacia ese Pacto, cuya negociación auguran larga.

Los grupos han establecido un primer esquema de trabajo, que dividirán en once bloques, comenzando a analizar el relativo a la agilización de la Justicia, si bien este miércoles tan sólo ha habido un intercambio de papeles entre los grupos, que se han vuelto a citar para la próxima semana, cuando esperan empezar a poner negro sobre blanco sobre esta cuestión, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

DESCONFIANZA DEL PP

No obstante, Unidos Podemos, por boca de su diputada Sara Carreño, avanza ya que de entrada su grupo ve "muy complicado" alcanzar un Pacto de Justicia con el PP, un partido implicado en casos de corrupción y sobre el que existe "una clara desconfianza", no sólo por haber tratado de "obstaculizar" la investigación de los mismos, sino también por las "injerencias" del Ejecutivo en la labor de la Fiscalía.

En concreto, Carreño ha criticado que el PP pretenda hacer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se dotaría a la Fiscalía de competencias de investigación, desapareciendo así la figura del juez instructor.

La diputada 'morada' ha recalcado que aunque existe consenso de todos los grupos sobre la necesidad de un nuevo procedimiento penal, no se dan las condiciones para dotar de estas competencias a la actual Fiscalía.

Pero, además, ha advertido de que Unidos Podemos no puede apoyar un hipotético Pacto de Justicia si, entre otras medidas, no contempla una nueva Ley del Estatuto Fiscal, si no se deroga la conocida como 'Ley Berlusconi', si no de dota de medios a la administración de justicia o si no se refuerza la independencia judicial.

Carreño ha señalado que, a grandes rasgos, existe coincidencia de los grupos en cambiar algunos de estos puntos, si bien ha lamentado que cuando se empieza a tratar de concretar "empiezan las diferencias". Por ello, ha querido dejar claro que el grupo confederal no apoyará un futuro Pacto "vacío de contenido" porque eso "no aportaría nada" al sistema judicial.

En la misma línea, el diputado de En Comú Jaume Moya, ha remarcado que si no se resuelve el tema de la independencia judicial y fiscal ese acuerdo no tendrá sentido alguno. Según ha denunciado, a día de hoy la Fiscalía actúa "al dictado" del Gobierno y en defensa de actuaciones "a todas luces corruptas".

EL PDECAT SE RESERVA SI LO FIRMARÁ O NO

A lo que se suma, según ha añadido, las actuaciones de sus titular, José Manuel Maza, en el conflicto político catalán, en el que se mueve "en el terreno de la venganza" con una actitud "imprudente y altiva" que, a su juicio, debería ser cesada.

Desde el PDeCAT, su portavoz de Justicia, Lourdes Ciuró, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que su partido tiene previsto seguir asistiendo a las reuniones de la subcomisión y hacer una seguimiento de los trabajos, pero de momento se reserva si firmará o no un hipotético Pacto que, a día de hoy, ve difícil.

Sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación judicial de 'Los Jordis' o de los miembros del Govern cesados, que se encuentran en prisión preventiva por los delitos de rebelión, sedición y malversación, una medida que desde la antigua Convergència juzgan "abusiva".