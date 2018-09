Unidos Podemos no apoyará la moción de Cs sobre los aforamientos por no incluir el fin de la inviolabilidad del Rey

En los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, ha cuestionado que en una democracia como la española haya algunas personas que por apellidarse Borbón no respondan ante la justicia como el conjunto de los ciudadanos. De ahí que los de Pablo Iglesias hayan decidido no respaldar una moción que "no es la reforma" por la que están apostando.

Según ha explicado Belarra, España necesita "una apuesta firme" por la regeneración democrática, y eso no pasa sólo por eliminar los aforamientos, sino también por acabar con la inviolabilidad del Rey, cerrar las conocidas como puertas giratorias o por blindar derechos sociales.

En este punto, ha pedido al PSOE que "rectifique" y apoye que el Congreso investigue las finanzas del Rey emérito porque no se entiende, ha dicho, que un Gobierno que "ha salido precisamente de la sentencia de la Gürtel" no apoye todas las medidas de regeneración democrática.

"Es evidente que la Monarquía está directamente relacionada con casos de corrupción porque hay indicios más que fundamentados de que el Rey puedo tener cuentas en Suiza o haber cobrado mordidas de contratos como el AVE en Arabia Saudí, y eso no puede continuar por más tiempo", ha apuntado Belarra.