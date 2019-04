Unidas Podemos arremete contra los bancos, las eléctricas y los dueños de las televisiones en su spot electoral

De esta manera, Unidas Podemos basa el anuncio, de 30 segundos de duración, en el mensaje que han defendido desde que comenzara la carrera hacia las generales el 23 de marzo con la vuelta a la actividad política del secretario general, Pablo Iglesias. Ya entonces apuntaba a los dueños de medios, a las grandes empresas y a las eléctricas, y lamentaba que "mandaran más que los diputados".

"El dueño de un canal de televisión tiene más poder que cualquier diputado. Los bancos nos deben 60.000 millones de euros. No quieren devolverlos. Las grandes empresas no pagan impuestos. Y se llevan nuestra riqueza a paraísos fiscales. Las empresas eléctricas multiplican beneficios. Miles de familias sufren por no poder pagar la luz. Ellos son los que mandan sin presentarse a las elecciones", se puede leer en el vídeo mientras de fondo no hay ningún sonido.

Tras esto, en el vídeo se lee la frase 'pero hay alguien que tiene más poder que todos ellos', para ahora sí cambiar del negro al blanco y leerse en una letra más grande: 'Tú'. Tras esto empiezan a sonar aplausos que se funden con el grito ya habitual en la formación morada de 'Sí se puede'. El spot finaliza con el mensaje de 'Tú puedes cambiarlo todo. El 28 de abril la historia la escribes tú. Vota Unidas Podemos'.

Según indican desde Unidas Podemos, el spot "diseñado pensando en un formato para televisión" está "alejado de los anuncios tradicionales del resto de partidos". En él, recogen el lema de campaña y refuerzan las ideas que desde la formación morada han defendido durante la precampaña, como que con Podemos los bancos devolverán el rescate que cifran en 60.000 millones, que habrá una reducción del precio de la luz (prometen crear una energética pública) o que los más ricos pagarán más impuestos.