Unai Sordo (CCOO) cree que el "órdago" de Torra no es "serio" y le insta a "dejarse de bravuconadas" y dialogar

Unai Sordo ha mostrado su "preocupación" por la situación que se vive en Cataluña y ha puesto de manifiesto la "incapacidad" de Torra de tener un "mínimo sentido de la realidad" porque, a su juicio, "hay que tener un poco los pies en el suelo".

En ese sentido, ha considerado que "plantear un órdago sobre un supuesto referéndum de autodeterminación en un mes, pues es evidente que no es un planteamiento ni siquiera serio" que, según ha añadido el dirigente de CCOO, muestra la "incapacidad de gestión en la Generalitat".

Sordo se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz, donde ha abogado por "abrir un escenario de diálogo, de distensión de la situación socio-política en Cataluña" en la que Torra tiene una "enorme responsabilidad".

De este modo, ha indicado que el Gobierno central "tendría que facilitar ese escenario" aunque ha opinado que quien tiene que "mover la pelota" son las instituciones catalanas.

"Creo que están lanzando órdagos que no se corresponden con lo que necesita este territorio que es un proceso de distensión política, de ser conscientes de que el 'procés' no lleva a ninguna parte", y que según ha aseverado, es un recorrido que "está agotado, que ahora mismo es dar pedaladas a una bicicleta que no lleva a ninguna parte", ha apuntado.

A este respecto, Sordo ha considerado que Torra "se siente muy presionado" porque "si deja de dar pedaladas", por un lado, "la bicicleta se cae" y, por otro lado, "parece que una parte de la afición le va a echar en cara que deje de dar pedaladas".

"Creo que necesitamos políticos de altura y no alguien que esté pensando en la pedalada de pasado mañana porque el problema que tenemos es absolutamente grave y determinante en la gobernabilidad del Estado, que esto me preocupa lógicamente, pero sobre todo en la situación política en Cataluña y por derivación en el conjunto de España", ha concluido.