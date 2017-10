UPN llama a la "unidad" ante la situación en Cataluña y dice que "Barkos tiene el mismo objetivo que Puigdemont"

Además, Javier Esparza ha criticado a la presidenta del Gobierno de Navarra y ha afirmado que "el objetivo de Barkos es el mismo que tiene Puigdemont, es poder declarar la independencia del País Vasco con Navarra incluida". "En eso coinciden y por eso Barkos se posiciona con aquellos que no respetan la legalidad, con aquellos que se saltan las leyes que garantizan la convivencia y la igualdad de todos los españoles. Barkos está demostrando que cada vez es más radical, sus posiciones cada vez son más extremistas", ha sostenido, en declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Javier Esparza ha afirmado que Uxue Barkos "no debe olvidar que es presidenta de todos los navarros y hay una mayoría de ciudadanos en Navarra que no quiere ninguna aventura anexionista con el País Vasco, que no quiere ninguna aventura independentista, que quiere seguir formando parte de una Comunidad foral diferenciada y dentro de España".

El presidente de UPN ha advertido de que "los proyectos nacionalistas son proyectos políticos que buscan confrontación, viven de la confrontación, necesitan la confrontación, son proyectos cuyo primer objetivo es romper España, que necesitan ser víctimas, y si tienen que saltarse las leyes de las que nos hemos dotado lo hacen sin problema, porque su hipotética nación, porque sus obsesiones, están por encima de las leyes y del conjunto de los ciudadanos".

A juicio de Javier Esparza, "hay una hoja de ruta perfectamente diseñada, lo de ayer era un paso más, el final está escrito, lo tienen decidido desde el inicio, el final es declarar la independencia".

Frente a ello, ha defendido que "España es un gran país democrático, es un gran país donde hay leyes que todos estamos obligados a cumplir, por muy nacionalistas que sean". "Lo que toca ahora es firmeza, unidad, apartar intereses políticos partidistas y ser conscientes de la gravedad del momento, ser conscientes de que hay una parte de España donde no se respetan las libertades", ha indicado.

Respecto a la actuación policial, Javier Esparza ha afirmado que "la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, en el día de ayer como en los días anteriores, lo que han hecho es cumplir un mandato judicial, cumplir un mandato de los jueces, que decían que no se podía producir un acto ilegal". "El culpable de todo lo que ocurrió ayer en Cataluña es el presidente Puigdemont. Es el único responsable de todo lo que ocurrió ayer. Lo que buscó fue un enfrentamiento en la calle, para cometer un acto ilegal y eso es intolerable", ha indicado.