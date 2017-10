UPN defiende que el 155 no es "una venganza, ni un ajuste de cuentas" sino devolver la legalidad a Cataluña

En el turno de portavoces, el senador de UPN, Pachi Yanguas, ha instado a que estas medidas supongan el inicio de "una nueva etapa" que sea "ilusionante para todos los españoles". Por ello ha pedido acudir al Senado, "la casa de la negociación", para construir "entre todos" un nuevo proyecto de país.

En representación del Grupo Mixto, ha justificado el uso del 155 entendiendo que servirá para devolver a Cataluña a la legalidad "que se ha saltado". "Existió un requerimiento previo, son medidas concretas con un objetivo claro", ha dicho reafirmando la necesidad de las medidas.

Y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya comparecido ante la comisión ni que haya usado la Comisión de Comunidades Autónomas. "Ha decidido no venir a la casa de las comunidades autónomas, aunque no comparto ese portazo al Senado", ha argumentado Yanguas.

El senador navarro ha defendido su apoyo a que como parlamentario juró acatar la Constitución, "hoy hay que hacer efectivo ese juramento". "La aplicación no es una venganza, ni un ajuste de cuentas contra nadie, trata de devolver a la comunidad autónoma a la legalidad que se ha saltado", ha subrayado.

"EL PRINCIPIO DE UNA ETAPA ILUSIONANTE"

Yanguas ha cerrado su intervención con optimismo, asegurando que esta situación no es "el final de nada, sino el principio de una nueva etapa". Una etapa, ha dicho, que sea "ilusionante para todos los españoles en cuya construcción nos impliquemos todos".

Y ha apuntado al Senado como el espacio en el que se comience a dialogar y a llegar a acuerdos y ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que "use" a sus senadores para avanzar en el diálogo. "Es necesario que exista (el Senado) porque han ido las cosas demasiado deprisa. Hoy podemos arreglarlo", ha dicho.

Por ello, ha pedido a Puigdemont que vuelva a la legalidad y convoque elecciones autonómicas. "Nunca es tarde si la dicha es buena, en la democracia hay reglas y saltárselas no lleva a buen puerto", ha concluido.