Una vocal de UPF sostiene que Rajoy recibió un trato preferente al permitir que se sentase en el estrado

La fiscal por la UPF ha señalado en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, que durante la comparecencia de Rajoy se vió "una imagen insólita, excepcional" en la que a un testigo se le colocó en un lugar "preferente de los estrados", en concreto, "a la derecha y a escasos metros del propio tribunal".

En este sentido, la fiscal ha apuntado que no existe ningún "precepto legal" en los tribunales que permita a los testigos sentarse en estrados y que, por tanto, ayer se dio una "imagen privilegiada" al testigo Mariano Rajoy.

"Esto ha dado una imagen de debilidad de la Justicia, que se retuerce para tratar de privilegiar a los poderosos. Se perdió la oportunidad de mostrar una imagen de justicia independiente, fuerte y que trata a todos por igual", ha añadido Puente.

"ES UNA PRÁTICA HABITUAL"

En relación a las preguntas que el Tribunal de la Audiencia Nacional no permitió en la declaración de Rajoy por considerarlas no pertinentes, Sofía Puente ha explicado que es "una práctica habitual" ya que la presencia del presidente del Gobierno como testigo tenía como finalidad acreditar la culpabilidad de las personas acusadas y por tanto, cualquier pregunta que no fuera dirigida a esa finalidad "debía rechazarse por impertinente".

Preguntado por si tras el testimonio de Rajoy, se entiende que la Fiscalía no pidiese en su día su declaración, la fiscal de la UPF ha destacado la labor de los fiscales en el 'caso Gurtel' y ha aclarado que con los medios de prueba que se plantearon en los escritos de acusación "era más que suficiente para corroborar y acreditar la culpabilidad de las personas que se sentaban en el banquillo".

Asimismo, respecto a la presencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la testifiación de Mariano Rajoy, Puente ha señalado que si su asistencia se trataba exclusivamente por "cortesía institucional", no comparte su decisión, porque no se trataba de un acto "solemne de apertura de tribunales", sino de un acto jurisdiccional puro y duro".