UNIDOS PODEMOS Y ERC SEGUIRÁN DIALOGANDO SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY

- ERC defiende que lo importante de la moción no es el candidato, sino las “ideas” y “compromisos” con el referéndum. El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso y ERC se comprometieron este miércoles a seguir manteniendo encuentros para hablar de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La dirección de ERC aseguró que hace un análisis “muy parejo y similar” al de las “izquierdas transformadoras del Estado español” y se mostró a favor de “contribuir” al progreso si hay un compromiso firme con el referéndum.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardá, explicó en rueda de prensa que en la reunión de hoy trasladó los representantes de Unidos Podemos la predisposición de su grupo a “colaborar” al “progreso de las ideas de la izquierda”, a la que también pidió que sea “solidaria” con la “voluntad” del pueblo catalán, inmerso en un proceso que, a su juicio, sólo puede culminar con la celebración de un referéndum en septiembre.

Tardá felicitó a los promotores de esta moción por sus razonamientos “evidentes, claros y rotundos” y remarcó que para su partido lo “fundamental” es “ponernos de acuerdo en el referéndum”. Además, vio en este mecanismo una “buena oportunidad” para poder debatir y que las fuerzas favorables al referéndum hagan “pedagogía” a este respecto.

“Vamos a ver cómo se va concretando todo”, manifestó el dirigente de ERC, que aseguró que en este primer encuentro no se ha hablado de quién podría ser el candidato. “No lo sabemos y tampoco lo hemos preguntado, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Para nosotros, lo importante no es el candidato, sino las ideas”, señaló, vinculando así su apoyo a si hay un “compromiso” claro en esta moción con la celebración de un referéndum.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavi Domènech, reafirmó su compromiso con el derecho de los catalanes a decidir su futuro con garantías legales y con reconocimiento internacional, y ve posibilidad de seguir trabajando en el futuro para concretar posiciones.

Su compromiso, precisó, es conseguir que se pueda celebrar un referéndum porque es lo que entiende que reclaman la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña y que no se ha sustanciado por parte de la Generalitat.

En todo caso, insistió en que el primer paso para solucionar los problemas de España, y también los de Cataluña, es “echar al PP del Gobierno del Estado” para responder a la “emergencia democrática” que está generando el cúmulo de casos de corrupción, que afectan “al mismísimo funcionamiento” de las instituciones.

En el caso de Cataluña, además, hay una vertiente “represiva” de la acción del Gobierno frente a las demandas de los catalanes que lo hace aún más urgente, por lo que En Comú Podem busca el respaldo de las formaciones políticas catalanas a una moción de censura que se concretará cuando haya “más posibilidades” de sacarla adelante, con un candidato que tiene que salir de ese proceso de diálogo.

