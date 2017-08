GÜRTEL. UNIDOS PODEMOS SE REAFIRMA EN ECHAR AL PP DEL GOBIERNO Y EMPLAZA PARA ELLO AL PSOE

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, insistió este miércoles a la salida de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el 'caso Gürtel' en la “necesidad urgente de sacar al PP de las instituciones” con cualquier herramienta política, incluyendo la moción de censura, y dijo que “la pregunta está en el PSOE” y el resto de grupos.

Así lo comentó en los pasillos del Congreso al término de la comparecencia, respecto a la que le parece “impresionante” que Rajoy “haya vuelto a no responder de la corrupción de su partido” y a no aclarar “cuándo van a devolver lo que han robado”.

Montero dijo haber encontrado a Rajoy “preocupado”, porque “ha utilizado un tono más elevado” y no su “jocosidad” habitual, y “ha usado argumentos elaborados desde las cloacas de Interior” y “mentiras fabricadas” en lugar de dar explicaciones, lo que a su juicio demuestra la “poca altura”de Rajoy y “la necesidad y urgencia de sacar al PP de las instituciones”.

Por tanto, concluyó que “es una necesidad para la democracia” y “una prioridad” sacar al PP del Gobierno y para ello prometió “utilizar todas las herramientas parlamentarias a nuestro alcance”, entre las que admitió que una muy destacada es la moción de censura.

“La pregunta está en el PSOE. Nosotros vamos a buscar un acuerdo con el PSOE y el resto de fuerzas políticas”, emplazó. “Espero que más pronto que tarde seamos capaces de llegar a un acuerdo para sacarles de las instituciones con la herramienta política que sea, y la moción de censura es una de ellas”.

La moción de censura fue, según dijo, uno de los aspectos que trató el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la reunión privada que mantuvieron el sábado en Barcelona, y de la que Montero no dio más explicaciones refugiándose en que fue una charla informal. “Informaremos de cualquier negociación, de cualquer acuerdo”, prometió. “Informamos cuando hay algo de lo que informar”.

Eso sí, reconoció: “De la moción de censura halamos con todo el mundo que quiere hablar. Sacar al PP de las instituciones es una prioridad. En cualquier encuentro la necesidad de sacar al PP está encima de la mesa”.

