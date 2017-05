UNIDOS PODEMOS SE REÚNE CON ERC Y PDECAT PARA PEDIR SU APOYO A LA MOCIÓN DE CENSURA

Google Plus

Unidos Podemos se reunirá este miércoles con ERC y el jueves con el PDECat para pedirles su apoyo a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El portavoz de En Comú Podem, Xavi Domènech, explicó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que las reuniones servirán para que Unidos Podemos traslade a esas formaciones la "doble emergencia" que vive Cataluña y cuya solución pasa, en primer lugar, por esa moción de censura.

Todo el Estado, también Cataluña, explicó, está gobernado por un partido que está "en medio de una ciénaga de corrupción" que está "pudriendo" las instituciones. De forma particular en Cataluña, añadió, se está "jugando a inhabilitar la política catalana".

El primer paso de cualquier solución, insistió Domènech, "pasa por echar al PP" del Gobierno, y ese el objetivo de la moción de censura con la que, entiende, tienen que comprometerse todas las fuerzas políticas catalanas.

Aseguró que el debate sobre el candidato a la Presidencia del Gobierno no se ha abierto" porque el objetivo de Unidos Podemos es que "emerja de un gran encuentro de fuerzas". Por su parte, reiteró, "no será nunca el problema".

Tampoco se ha concretado la fecha de formalización de esa moción de censura porque desde Unidos Podemos están "trabajando para que sea en breve", pero dando a las demás fuerzas políticas el tiempo necesario para posicionarse.

Ahora, dijo Domènech, el objetivo prioritario es convencer a las fuerzas catalanas de que el principal problema de Cataluña "se llama Gobierno del PP" y toda solución pasa por garantizar una alternativa.

