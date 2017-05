UNIDOS PODEMOS PIDE MANTENER EL IVA DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS EN EL 21%

Google Plus

Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide mantener en el 21% el IVA aplicado a los espectáculos taurinos y que el Gobierno pretende rebajar al 10%.

La iniciativa está firmada por varios diputados de la confluencia de Podemos en Galicia, En Marea, que apelan al "profundo rechazo" que esa intención del Gobierno ha generado en la sociedad gallega. La ciudadanía, dicen, "entiende mayoritariamente que las corridas de toros no merecen el mismo tratamiento que cualquier otro tipo de espectáculo cultural como puede ser un concierto o una representación teatral o de danza".

Si se mantiene esa medida, dicen, se pagaría más IVA por servicios básicos como la luz, por la compra de material escolar o por ir al cine que por comprar una entrada "para presenciar la tortura sistemática y la muerte sádica de un animal, camuflada por un halo de pseudocultura y arte".

Alertan de la obligación de los cargos públicos de "posicionarnos cuando se producen situaciones injustas, sobre todo aquellas que se crean de forma artificial y con un claro afán de favorecer a determinadas élites y grupos de presión, como sucede en el caso de la tauromaquia".

Consideran que el fin de las corridas de toros en Galicia es un claro ejemplo de cómo las instituciones y movimientos asociaciativos, como la plataforma 'Galicia, mellor sen toruradas', han contribuido a suprimir el uso de fondos públicos para organizar toda clase de eventos taurinos y a demostrar que "la gente no quiere pagar de sus bolsillos la tauromaquia".

En la proposición instan al Gobierno a mantener en el 21% el tipo de IVA aplicado a los espectáculos taurinos, "evitando aplicarle rebajas por constituir actividades de maltrato animal y priorizando las reducciones

de IVA en espectáculos de auténtica naturaleza cultural".

