La UE insta a redes sociales a "proteger" la privacidad ante caso de Facebook

Los líderes de la Unión Europea instaron hoy a "proteger" la privacidad de los ciudadanos y garantizar "prácticas transparentes", ante el escándalo de la filtración de datos de millones de usuarios de la red social Facebook a la empresa Cambridge Analytica.

"La privacidad de los ciudadanos y los datos personales tienen que protegerse totalmente. Nos tomamos este tema muy en serio. La UE y la legislación europea debe respetarse y ejecutarse", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa durante la cumbre que se celebra hoy y el viernes en Bruselas.

Los líderes europeos abordaron el asunto y reiteraron la necesidad de que las redes sociales "garanticen prácticas transparentes y plena protección a la privacidad de los ciudadanos y datos personales".

Además, se comprometieron a debatir este tema, junto con otros asuntos ligados al mundo digital, como la promoción de la investigación y la inteligencia artificial, en su próximo encuentro, previsto en Sofía el 17 de mayo.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, amenazó este miércoles en Washington con una "respuesta más amplia" a Facebook por el supuesto mal uso que hizo de los datos de 50 millones de usuarios.

Según revelaron el pasado sábado los diarios "The London Observer" y "The New York Times", la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a datos recopilados por Facebook y usó esa información para diseñar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los usuarios e influir en ellas.

La empresa analítica supuestamente colaboró con el equipo del ahora presidente de EEUU, Donald Trump, durante la campaña para las elecciones de 2016, provocando reacciones de gobiernos y fiscalías alrededor del mundo.

Ante el escándalo, el máximo responsable de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la firma investigará a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014, cuando se les impuso limitaciones, y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar "abusos".