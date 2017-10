El jefe de la UCO sobre la actuación en Cataluña: "La moral sigue alta y la misión no es fácil, pero se resolverá"

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha defendido este martes la actuación policial para frenar el referéndum y los planes independentistas de la Generalitat de Cataluña en cumplimiento con las órdenes judiciales. "La moral sigue muy alta aunque la misión no es fácil, pero se resolverá", ha defendido.

Sánchez Corbí se ha referido a la actualidad en Cataluña a pesar de que, parafraseando de forma irónica al escritor Francisco Umbral, este martes se había convocado a la prensa para la presentación de "su" libro 'Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA', publicado por la Ediciones Península y que el coronel ha coescrito junto a Lorenzo Silva y Gonzalo Araluce.

Respondiendo a preguntas de la prensa, Sánchez Corbí ha reconocido que en Cataluña se vive una "situación profesional muy incómoda", sobre todo a raíz de las cargas policiales para requisar urnas y material electoral del 1-O y, tras el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, ante la posibilidad de que el Parlament apruebe una declaración unilateral de independencia.

"Hay gente que llega a esos sitios", ha dicho sobre los centros de votación, "manipulada durante años y tienes que disolver porque te lo dice un juez". Salvando las distancias, el coronel ha establecido una comparación con los años en los que fue actor fundamental en la derrota de ETA. "No es lo mismo", ha dicho, "a cuando tenías a cien encapuchados en una herriko taberna que eran terroristas de baja intensidad".

En opinión de Sánchez Corbí, en una actuación en la que se mezclan adultos con jóvenes, niños y ancianos que se resisten a que se cumpla una orden judicial los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "llevan las de perder". "Siempre genera rechazo", ha defendido, pero insistiendo en que los agentes actúan en "el contexto del mantenimiento de la ley".

"La moral sigue alta porque cumples las leyes y tienes razón. Ahora bien, la misión no es fácil. Es incómoda; se resolverá, pero hasta que se resuelva es incómoda", ha sostenido el jefe de la UCO, una de las unidades claves en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y que también jugó un papel relevante en las actuaciones para impedir la logística del referéndum del 1-O.

PUJOL Y LOS MOSSOS EN LOS TRIBUNALES

A Sánchez Corbí se le ha preguntado sobre el papel en el pasado del expresidente catalán Jordi Pujol dentro de la estrategia independentista, un asunto que ha esquivado con un "permítame que me escabulla". "Hemos venido a hablar de mi libro, no estoy aquí para hablar en calidad de coronel jefe de la UCO, eso daría para escribir otro libro que no sé si alguna vez escribiré", ha bromeado.

"El tiempo pone a cada uno a su sitio. El que no sabe qué es la UDEF o la UCO, ya se enterará", ha asegurado al ser cuestionado sobre aquella frase de Jordi Pujol en la que se preguntó qué coño es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Por respeto a los tiempos procesales, el coronel tampoco ha querido entrar en detalles sobre el papel jugado antes y después del referéndum del 1-O por los Mossos d'Esquadra. En la lucha contra ETA, ha recordado, no tuvieron apenas participación porque sus grupos de investigación "no tenían cualificación".

"No sé si ahora la siguen teniendo", ha sostenido, señalando que los atentados yihadistas del pasado 17 y 18 de agosto "pueden ser un termómetro" para valorarlo. "Ahora ya se lo dirán en la Audiencia", ha dicho sobre el proceso abierto por sedición en la Audiencia Nacional contra el mayor Josep Lluís Trapero y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.