En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que la Generalitat no responderá a comentarios que ve como menosprecios a la votación: "No vamos a entrar en una 'guerra' de descalificativos. No nos vamos a dejar provocar. No vamos entrar en provocaciones".

Turull sí ha recordado que el Gobierno central sostuvo al principio que no iba a haber ni urnas, por lo que considera que, si este martes Catalá ha contemplado que las haya, ya supone una evolución en su posicionamiento.