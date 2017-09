Turull: "Si para el Estado español la solución final es el tanque, ya hemos ganado"

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha afirmado que si para el Estado español la solución final a la consulta del 1 de octubre "es el tanque, ya hemos ganado". Además, ha ironizado diciendo que "si sacaran los tanques, nos han puesto tantos peajes que no van a pasar".

Turull ha participado este sábado en Bilbao en un acto de apoyo al referéndum de Cataluña, que ha contado con las intervenciones de Joseba Egibar (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Zelai Nikolas (Gure Esku Dago), Jordi Sánchez (ANC) y Joan Tardá (ERC).

En su alocución, el dirigente catalán ha agradecido los apoyos recibidos por PNV y EH Bildu, y ha reprochado por contra la actuación del PSOE, una fuerza política a la que daban por "nacida en convicción democrática".

"De una fuerza política cuya tradición se basa en Manuel Fraga Iribarne no esperas nada, pero sí de otra fuerza que siempre se las ha dado de tradición democrática y vemos que hace de altavoz del PP. Mucha gente del mundo socialista, si levantara la cabeza, acabaría perpleja", ha manifestado.

A pesar de los obstáculos que puedan poner a la consulta el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, ha advertido de que "todo va a estar listo y preparado" y van a ganar porque van a "desbordar democráticamente al Estado".

"Aquí hay un gobierno, una mayoría parlamentaria, centenares de alcaldes y ciudadanos con compromiso que van a ir. Donde no lleguemos nosotros para fomentar la participación, contaremos con la ayuda del Estado, ya que mucha gente irá a votar por dignidad", ha indicado, para añadir que el pueblo catalán en 2014 "perdió el miedo y por eso el 1 de octubre será un éxito. Toda la logística está preparada".

En esta línea, se ha mostrado convencido de que "votará mas gente de lo que se espera y no por la operativa, sino por la inestimable ayuda del Estado, por dignidad y por salvar los pilares básicos de la democracia".

PASOS A DAR

Tras eludir detallar los pasos a dar, ha señalado a los que critican que las leyes se aprueben de manera rápida, son quienes les han llevado hasta esa situación. "Tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad las quisimos empezar hace año y medio con un texto y debate, pero se impidió por el Tribunal Constitucional. Otra fórmula era mediante el sistema de lectura única, que también nos han suspendido", ha recordado.

"Nos gustaría hacerlo de otra manera y que las leyes se discutieran en el Parlamento, pero el Estado español nos ha situado aquí. Ellos quieren la rendición, entregar las urnas y que salgamos con las manos arriba y ése es el único escenario que no contemplamos. Que no expliquemos no significa que estemos quietos", ha concluido.