Turull: Son capaces de entrar en la Generalitat pero no se lo pondremos fácil

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado hoy, sobre la orden de la fiscalía que pone a los Mossos a las órdenes del Ministerio del Interior en el 1-O, que "no se puede aceptar" porque "no hay base legal", y ha subrayado que "son capaces de entrar en la Generalitat, pero no se lo pondremos fácil".

"La ley es muy clara: la máxima dirección de los Mossos corresponde al Gobierno. Por tanto, no hay margen para la interpretación. ¡Es así y ya está!", ha señalado Turull en declaraciones a Rac1, en donde ha dicho que quien "se aparta del marco legal es el fiscal".

Sobre la posibilidad de que no se permita abrir los colegios el 1-O, Turull ha comentado que "lo que haga el Estado no depende de nosotros. Pero -ha añadido- debe haber una respuesta ciudadana cívica, pacífica y multitudinaria".

"Pronto sabremos si nos llama a una mesa electoral. Pero no me hagan decir cómo ni cuándo, porque estamos en situación de sitio", ha explicado el conseller de Presidencia, que preguntado sobre la posibilidad de que la Guardia Civil entre en el Palau de la Generalitat ha dicho: "Son capaces de cualquier cosa. Pero no se lo pondremos fácil si van a hacer una animalada de estas. No les haremos el pasillo ... No puedo ser más explícito ".

"Pueden detener consellers, pueden hacer cualquier cosa. Pero cada paso que dan es un boomerang para ellos. Si nos han de detener, que nos detengan. ¡Esto ahora está en manos de la gente!", ha apuntillado.