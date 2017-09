Turull sobre la carta a Rey y Rajoy: "El ofrecimiento está, optimistas no somos"

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha admitido hoy que no esperan una respuesta positiva a la carta que han enviado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamando negociar un referéndum: "El ofrecimiento está, pero optimistas no somos".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han enviado una carta al Rey y a Rajoy en la que reclaman negociar un referéndum.

"Optimistas no somos, pero queremos dejar constancia por escrito. Me temo que si no han tenido altura de miras hasta ahora, no la tendrán ahora", ha lamentado en un desayuno informativo de Fórum Europa-Tribuna Cataluña moderado por el periodista Joan Maria Morros.

El portavoz del Gobierno catalán ha subrayado que mantendrán su oferta "hasta el último minuto" para buscar una alternativa pactada al referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, porque "las cosas en la vida si las puedes hacer de forma acordada siempre son más fáciles", ha dicho.

También ha mandado un mensaje al Rey: "Si con lo que está pasando y lo que pasará el Jefe de Estado no mueve ni un papel deja muy claro cuáles son sus funciones".

Turull ha advertido de que, en paralelo a la oferta para negociar, el Govern seguirá trabajando para que el 1 de octubre los catalanes puedan votar con "censo, urnas y papeletas" y con las mismas "garantías" que en cualquier convocatoria electoral.

El conseller ha lamentado que el Govern no pueda explicar los detalles de la organización del referéndum cuándo y cómo querría, y ha ironizado con que ejerce de "sin voz", en vez de portavoz, para evitar las "embestidas" del Estado que ha tachado "de esas que muchos creíamos que solo veríamos en documentales en blanco y negro con la música del Nodo de fondo".

El conseller ha sostenido que la "lluvia de querellas" por parte de la Fiscalía, en vez de amedrentar a la sociedad catalana, lo que está haciendo es animar a los menos convencidos para que vayan a votar el 1 de octubre.

"El 1 de octubre habrá un tsunami democrático que desbordará al Estado. Cuando a la gente le atacan la dignidad y sus derechos fundamentales, la gente se rebela", ha subrayado.

Entre el público que ha acudido al acto estaban el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; los exconsellers Ferran Mascarell y Josep Lluís Cleries; el presidente de Abertis, Salvador Alemany; y el presidente de Pimec, Josep González, entre otros.