Tudanca confirma que se presentará a la reelección como secretario del PSOE en Castilla y León

"No tenía ninguna duda de presentarme al Congreso Autonómico, nunca la he tenido, ni la tenía antes de ayer ni la tengo hoy", ha asegurado Tudanca a preguntas de los periodistas sobre los pasos que seguirá en el PSOE de Castilla y León una vez que se ha confirmado la victoria de Pedro Sánchez, elegido ayer por los militantes como el secretario general del partido de la rosa.

En este sentido, ha expresado su deseo de que poder contar con la confianza de los socialistas de Castilla y León para volver a llevar las riendas del partido en los próximos cuatro años.

En cuanto a los resultados concretos del proceso de las primarias en Castilla y León -Sánchez ha ganado en todas las provincias menos en Ávila, donde se ha impuesto Susana Díaz--, Tudanca ha defendido el papel de los militantes en la elección final de su líder convencido además de que han sido los afiliados los que han "cosido las heridas" del partido.

Del mismo modo, ha aprovechado la ocasión para recordar que su imparcialidad personal en este proceso -sigue sin desvelar a quién votó ayer-- no fue impostada por esa creencia en el proceso de primarias, si bien no ha ocultado que en su caso siempre ha defendido un proyecto político. "Todos saben cuál era el proyecto político que yo defendía, la posición política que yo ha defendido en todos estos meses que han sido muy duros", ha constatado el secretario autonómico que considera que los militantes castellanoleoneses han respaldado con sus votos ese mismo proyecto. "En Castilla y León no somos una isla, tampoco en esto", ha sentenciado.

Preguntado sobre si ha tenido la oportunidad ya de hablar con Pedro Sánchez, Tudanca ha explicado que no ha podido contactar aún con el secretario general electo que, según sus palabras, se merece disfrutar del momento con su gente más cercana.

"Hemos hablado muchísimo a lo largo de estos últimos meses y hablaremos en breve", ha resumido Tudanca, que ha asegurado que tampoco ha tenido la oportunidad de hablar con los otros dos candidatos a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz y Patxi López.