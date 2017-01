Tudanca no ve "confrontación" entre López y Sánchez y cree que, como hay dos modelos, debe haber dos candidaturas

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Tudanca ha evitado posicionarse a favor de la candidatura de López o de una hipotética candidatura de Sánchez. Del primero ha dicho que le parece "positivo" que una persona de su "talla" haya decidido dar un paso adelante, y del exsecretario general ha afirmado que "sigue siendo imprescindible para el presente y para el futuro del partido".

En cualquier caso, ha añadido, no ve "confrontación en absoluto" entre ambos. "Tanto él (Pedro Sánchez) como Patxi (López) han compartido un mismo camino hasta el final, con la más absoluta lealtad y defendiendo el mismo modelo de partido, la misma manera de hacer política y la misma oposición muy contundente al PP y al no en una investidura a Rajoy que cumpliera la palabra que le habíamos dado a los ciudadanos", ha manifestado.

Según el líder del PSOE en Castilla y León, Sánchez "tiene un papel fundamental por lo que significa, por lo que ha defendido y por el respaldo que tiene entre los militantes". "Pero hoy hay dos modelos diferentes y creo que deben confrontarse con toda normalidad y tranquilidad para ver cuál es el más respaldado por los militantes en unas primarias ordinarias. Y sin tanto dramatismo como el que hemos vivido en los últimos tiempos", ha señalado.

Respecto a la posibilidad de que en las primarias compitieran Sánchez, López y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, Tudanca ha indicado que, en su opinión, "si hay dos modelos, debería haber dos candidaturas". No obstante, ha agregado que él no va a decirle a nadie "que dé un paso adelante o no", y considera que "todo aquel que lo considere oportuno y que tenga el respaldo suficiente de los militantes puede y debe dar un paso adelante".

Cuando le han preguntado si animaría a Sánchez a presentar su candidatura, ha contestado que esa decisión "depende solo de él", pero ha insistido en que, "de la manera en que él decida, debe estar en el futuro del partido".

Lo que se ha negado a aventurar es si el exdirigente socialista podría acabar integrándose en la candidatura de López. "Yo no estoy en la cabeza ni de Patxi López ni de Pedro Sánchez, pero de verdad creo que se respetan, que se aprecian y que han compartido una gran parte de las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. No veo en ellos confrontación", ha subrayado.

Por último, ha dejado claro que, a su juicio, es "indispensable" que los militantes del PSC puedan votar en las primarias para elegir al próximo líder del PSOE, porque un partido no puede entenderse sin el otro. "No sólo por el bien del PSOE sino también por el bien de este país, si queremos resolver el problema territorial", ha dicho.