Tudanca quiere ser candidato a la Presidencia y cree que el "cambio" se "palpa" para que CyL deje de ser "irrelevante"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que pretende ser el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de cara a las elecciones de 2019, aunque ha insistido en que será algo que decidan sus compañeros de partido, y ha considerado que la posibilidad de un cambio en el Gobierno regional "se palpa" entre una sociedad que quiere que Castilla y León deje se ser "irrelevante".

En una entrevista a Europa Press Tudanca ha destacado que su partido lleva años en los que construye una "alternativa decente" en la Comunidad con un proyecto político "más unido" y con la convicción de que dentro y fuera hay una oportunidad "real" de cambiar.

"Tenemos experiencia política de gobiernos municipales con una gestión eficaz económica y compromiso social y somos una Comunidad que necesita urgentemente un cambio de rumbo, no valen más parches, es necesario otro modelo económico, social y fiscal que dé esperanza a Castilla y León", ha destacado el líder socialista, quien tiene la aspiración de que "nadie más tenga que marcharse de Castilla y León porque no hay oportunidades".

Ante esta situación y tras lograr el respaldo unánime a su proyecto en el Congreso del PSOE de Castilla y León Tudanca se ha mostrado "dispuesto" para encarar el "reto" de 2019, una oportunidad que ha tildado de "histórica" para que el proyecto político en Castilla y León "cambie".

En cuanto a la situación de las direcciones provinciales del partido, muchas de las cuales no eran inicialmente afines a Tudanca, el secretario autonómico ha asegurado sentirse "muy cómodo" con unos secretario provinciales elegidos a través de un proceso de democracia interna.

"Ahora todo el mundo en Castilla y León trabaja por Castilla y León", ha destacado, tras lo que ha considerado que tras la renovación del partido es el momento de dejar de mirarse "el ombligo" para "dedicar todos los esfuerzos" a los ciudadanos".

Para Tudanca es "indiscutible" que actualmente existe una oportunidad "real" de cambio en una Comunidad que "se ha ido haciendo cada vez más pequeña, menos gente, menos oportunidades". "Quiero oportunidades, un cambio de modelo, reindustrialización, igualdad entre provincias, que Castilla y León pinte algo en debates nacionales y que dejemos de ser irrelevantes", ha destacado.

"Hay un gran vacío en el mapa de España que es Castilla y León, nadie sabe lo que pasa aquí y a los actuales gobernantes no parece importarles que nos hagamos cada vez más y más pequeños", ha lamentado, un punto en el que ha culpado al PP de que la Comunidad "sea irrelevante", al tiempo que ha señalado a los dirigentes 'populares' de estar más preocupados de criticas las acciones de otras comunidades.

"Es como si el PP de Castilla y León hubiera borrado con una goma del mapa a Castilla y León, no pintamos nada, nadie se acuerda de nosotros", ha lamentado.

ACCIÓN DE HERRERA

Asimismo, Luis Tudanca ha asegurado estar preocupado por la ausencia de acción de Gobierno, "no hay iniciativa política, ni parlamentaria, ni legislativa por parte del Gobierno y eso se ve en la actividad parlamentaria". "No es concebible que ante la peor sequía no haya habido ni una sola iniciativa por parte PP que ha dejado abandonados a su suerte a los agricultores", ha lamentado.

"Herrera tiene fecha de caducidad pero se va a marchar dejando a Castilla y León peor de lo que la encontró", ha concluido.