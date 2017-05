Tudanca ve adecuados los "gestos" de Sánchez para solucionar las tensiones territoriales y avanzar en el federalismo

De este modo se ha pronunciado el líder del PSOE en Castilla y León en una entrevista en RNE tras conocerse que el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, plantea reformar la Constitución en un sentido federal para perfeccionar el carácter plurinacional del Estado, que asegure un mayor autogobierno, una garantía de respeto a la lengua, la educación y cultura, la mejora de la financiación autonómica y un "reequilibrio" territorial de la inversión pública.

"Se plasma en enmiendas lo que ya se puso por escrito y se consensuó entre todos los territorios en la Declaración de Granada", ha considerado Tudanca, quien ha abogado por dar una respuesta a los "retos territoriales" que tiene el país y por avanzar hacia el federalismo.

Dicho esto, el líder del PSOE en Castilla y León ha defendido que se garantice también la igualdad de condiciones de los ciudadanos "vivan donde vivan".

Tudanca se ha mostrado convencido de que la Constitución Española necesita reformas en esta y "en otras muchas materias" consciente de que cuando se redactó la Carta Magna había avances que no se podían poner por escrito "dado de dónde veníamos". "Ahora sí es posible", ha defendido Tudanca que ha hecho un llamamiento a "quitarse algunos pudores" en España y a no agitar fantasmas porque "no es útil" para construir un mejor país para añadir que un modelo cada vez más centralista como pretende el PP "no es bueno".

Preguntado sobre si saldrá adelante la enmienda del equipo de Sánchez a la ponencia del Congreso para defender que facilitar el Gobierno al PP fue un error, Tudanca ha zanjado la respuesta con un "espero que sí" desde la "evidencia" de que esa decisión fue un "gravísimo error" como han corroborado, según sus palabras, la mayoría de los militantes que han apostado por Pedro Sánchez.

Para Tudanca, esa abstención de los socialistas en la investidura de Rajoy ha colocado al PSOE en una situación "muy compleja" si bien ha recordado que los militantes han decidido en el reciente proceso de primarias un "rumbo entre todos" para recuperar una posición de izquierdas y de oposición al PP.

"Mantenemos la palabra que dimos que fue decir no al PP", se ha reafirmado el dirigente socialista en Castilla y León quien ha descartado que sea una enmienda a la totalidad a la gestora que, según ha aclarado, es un órgano transitorio cuya función ya ha acabado tras las primarias "más importantes de los últimos 35 años".

Para Tudanca, recuperar el mensaje del no a Rajoy permitirá al PSOE recuperar la credibilidad perdida.

El secretario regional del PSOE ha sido tajante al descartar su presencia en la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez con quien comparte el criterio de que los 'barones' territoriales no estén en una estructura que "está para otra cosa", en referencia a la necesidad de que sus miembros se dediquen "a tiempo completo" a trabajar por el proyecto político del partido en un momento "muy complicado".

Con ese argumento, ha explicado que su papel como secretario regional del PSOE será trabajar por quitar al PP del Gobierno de Castilla y León. "Si todos nos dedicáramos con todos nuestros esfuerzos a hacer lo que nos toca le iría mucho mejor al conjunto del partido", ha sentenciado Tudanca, quien ha rechazado de nuevo informar del sentido de su voto en las primarias del pasado domingo.

Finalmente y sobre la moción de censura de Unidos-Podemos a Mariano Rajoy, Tudanca ha rechazado una estrategia que no tiene relevancia ya que, según ha ironizado, el partido que lidera Pablo Iglesias se está quedando sólo porque ya ni le acompañan sus propios socios en una aventura que, en su opinión, sólo pretende esconder su falta de propuestas y de alternativas, lo que ha comparado con circo.

"La gente se está cansando ya", ha sentenciado Tudanca, quien, tras recordar a Podemos que en España podría haber ahora un Gobierno de izquierdas si hubiesen apoyado en su día a Pedro Sánchez, no ha descartado una moción de censura en su día pero con un candidato socialista, "la única alternativa y la segunda fuerza política", y con garantías para que salga adelante.

"No me apetece mucho hacer el juego a Podemos", ha sentenciado el secretario del PSOE en Castilla y León.

Preguntado sobre si le consta si Mariano Rajoy ha llamado ya a Pedro Sánchez, Tudanca ha tirado de ironía para recordar la "languidez" del presidente del Gobierno en sus comportamientos. "No parece que tenga mucha prisa, dice mucho de su forma de ser y de comportarse en política", ha sentenciado el líder del PSOE, quien no ve muy contento al líder del PP con la victoria de Sánchez.