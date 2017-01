Trump dice que sustituirá el programa "Obamacare" con un plan casi simultáneo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy su intención de buscar la derogación del programa de seguro médico conocido como "Obamacare" y anunció que lo reemplazará "casi simultáneamente" por un nuevo plan.

"Vamos a tener un sistema de salud que es mucho menos caro y mucho mejor", afirmó Trump en una rueda de prensa que ofreció en Nueva York, la primera desde fines de julio pasado y a nueve días de que llegue a la Casa Blanca.

La ley de Protección al Paciente y de Cuidado de Salud, un programa conocido como "Obamacare", fue lanzado a iniciativa del presidente saliente, Barack Obama, y permitió la extensión de un seguro médico a millones de estadounidenses que carecían de él.

Durante la campaña electoral, este plan fue duramente criticado por Trump, que viene expresando la necesidad de terminar con él, aunque no ha dado detalles sobre qué alternativa surgirá y si habrá medidas transitorias entre el viejo y el nuevo esquema.

"'Obamacare' es un completo desastre", insistió hoy.

También dijo que en cuanto asuma el nuevo secretario de Salud, Tom Price, se anunciará un nuevo plan "casi simultáneamente, o un poco después" de que sea derogada la ley que impulsó Obama. "Derogaré y reemplazaré" la ley, recalcó.

Según medios locales, el intento de Trump por derogar el programa vigente está encontrando oposición entre legisladores de su propio partido, que creen que tiene que estar clara cuál es la alternativa para el programa "Obamacare" antes de que sea derogado.

Además, las nuevas medidas que reemplacen ese programa podrían necesitar del apoyo de 60 senadores, ocho menos de los que tienen ahora los republicanos, lo que llevaría largas negociaciones con los demócratas para aprobar la alternativa.

Trump afirmó hoy que los deducibles o límites mínimos que no están cubiertos por el seguro médico "son tan altos" en Estados Unidos que la gente, después de pagar las cuotas del seguro, no usan el plan porque no tienen dinero para cubrir esos deducibles.