¿Limitación de mandatos? Trump no sería presidente y el PP buscaría relevo a Rajoy

Trump probablemente no juraría el cargo del presidente en unos días si en EE.UU. no hubiera existido una limitación de mandatos: Obama era mejor rival que Clinton. Rajoy no iría a ser coronado en el congreso del PP en febrero y le estarían buscando relevo de existir la limitación norteamericana en España.

No tomen estos ejemplos como ilustrativos de los beneficios que reporta el acotar los años de servicio público de nuestros dirigentes. Apunto solo los efectos indiscutibles que tiene la medida. Que los tiene, y no siempre para bien… o para mal.

Apenas acaba de comenzar su segundo mandato y Ciudadanos ha logrado instalar el debate de si Rajoy puede optar a un tercero después del pacto alcanzado con el PP para limitar por ley a ocho los ejercicios en el cargo.

Los ‘populares’ alegan que el compromiso no tiene efectos retroactivos y que, por tanto, el que acaba de comenzar es el primer mandato de Rajoy. Los de Rivera creen que esa interpretación está vulnerando el espíritu de lo acordado, aunque en su habitual condición de rectificar su primera posición, la dirección de la formación naranja esté ahora más por la labor de facilitar la estrategia del PP.

La Constitución española no contempla la limitación de mandatos. Tampoco lo hacía la de EE.UU. hasta que Franklin D. Roosevelt ganó cuatro elecciones y gobernó 12 años (murió poco después de su cuarta reelección en 1944). Fue entonces cuando se aprobó la vigesimosegunda enmienda para impedir poderes superiores a los que facilitan dos triunfos electorales.

Contiene la enmienda una especificación que interesa a los dirigentes del PP para construir su alegato frente a Ciudadanos: “Este artículo no debe aplicarse a ninguna persona que ostente el cargo de Presidente cuando este artículo fue propuesto por el Congreso”.





¿Está Rajoy en la situación de Truman?

La enmienda excluyó expresamente al presidente Harry S. Truman, que ostentaba el cargo en el momento de ser presentada la propuesta por el Congreso. Truman, que había servido durante la mayor parte del cuarto mandato no vencido de Roosevelt y que había sido elegido para un mandato completo en 1948, comenzó una campaña para el cargo en 1952, pero abandonó después de una pobre actuación en las primarias de New Hampshire.

La situación de Rajoy puede equipararse a la de Truman. Es presidente mientras se tramita la reforma legal. Por tanto, ese período no le computa. Pero Truman tiene una diferencia con Rajoy, el cargo que ejercía durante la elaboración de la enmienda no era el resultado de haber ganado unas elecciones, sino derivado de la muerte del presidente al que sustituyó.

De tal forma que lo que el legislador estadounidense limita es el ejercicio de dos mandatos seguidos fruto de sendas victorias electorales del mismo candidato. Son las dos victorias que ya ha cosechado Rajoy, según la interpretación de Ciudadanos.

Suárez dimitió antes de agotar su segundo mandato. González logró mantenerse en el poder 13 años. Zapatero deshojó la margarita cuando se convenció de que volver a intentarlo por tercera vez era un imposible. Solo Aznar se presentó bajo el compromiso personal y voluntario de no estar más de ocho años. Sin necesidad de regulación alguna, únicamente el primer presidente socialista se fue más allá de los ocho años.

Aparte de si la limitación de mandatos es una herramienta que puede adaptarse a un régimen parlamentario, donde es el parlamento el que pone y quita presidentes, y estos a su vez pueden disolver los parlamentos, la historia de EE.UU. deja una maldición: ninguno de los presidentes que desde la enmienda han tenido la oportunidad de intentar sumar más de ocho años lo han logrado. La sabia naturaleza de la democracia americana para autoprotegerse. Truman se estrelló en las primarias, Johnson renunció a presentarse tras perder la guerra de Vietnam y Ford fue derrotado por Carter.





¿Reelección o interés general?

Claro que los referentes de Rajoy son otros. Por ejemplo, su amiga Merkel (“Hay que ver que piel de elefante tienes, Mariano”), que optará a su cuarto mandato. Y no parece que por ello la calidad de la democracia alemana se resienta. De momento, en el congreso del PP nadie le va a discutir el horizonte que Rajoy quiera para sí, salvo ese último mohicano que es el concejal madrileño Henríquez de Luna. Rajoy concita en este PP un culto al líder del que ya le gustaría gozar a Pablo Iglesias. Nadie daba un duro por el presidente al comenzar 2016, así que por qué dudar de que volverá a competir el 2020. Lleva cuatro años, más uno de funciones, cinco. Si agota la legislatura sumará nueve. Y si gana la reelección estaría en la senda de igualar a González.

Han existido grandes dirigentes de dilatado mandato y gobernantes nefastos pese a su corta carrera. Tocqueville tenían un interesante argumento contra la reelección. Entendía que siendo reelegible, “el presidente solo es un instrumento dócil en manos de la mayoría. Ama lo que esta ama, odia lo que ella odia, se anticipa a su voluntad, previene sus quejas, se doblega a sus menores deseos”. Si hoy viviera, el francés extendería su recelo a todos los candidatos. Pues todos, no solo los que aspiran a perpetuarse, han convertido la democracia en un mercado al mejor postor para ganarse el favor de la mayoría.

Tenía razón en una cosa: limitando su reelección, el gobernante puede sentirse liberado para gestionar el interés general, que rara vez coincide con el electoral y el del partido. Es lo que hizo Zapatero aquél 12 de mayo de 2010. Aunque le costara la aspiración a una tercera reelección y el PSOE no se haya recuperado desde entonces.

No hay garantía legal frente a otro riesgo: el de la soberbia. Por eso la gran legislatura de Aznar fue la primera.