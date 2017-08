El estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, una polémica figura vinculada a la extrema derecha y al populismo en Estados Unidos, ha dejado su cargo, según informan hoy medios estadounidenses que citan fuentes oficiales.

No está claro si el presidente de EEUU, Donald Trump, ha despedido a Bannon o éste ha renunciado, dado que, según el diario The New York Times, el asesor ya presentó su dimisión al mandatario el pasado 7 de agosto.