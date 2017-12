Política

Trump afirma que la investigación de su campaña electoral perjudica a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene en una entrevista con The New York Times que no ha habido ninguna conspiración con Rusia en su campaña electoral, pero considera que la investigación perjudica a la imagen de Estados Unidos.